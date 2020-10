”On kyse siitä, onko kansalle puhuttu totta”

Eduskunnassa kaivattiin vastauksia. A-studiossa Krista Kiuru sanoi poikkeusolojen olleen THL-kiistan taustalla.

Eduskunta äänestää peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) epäluottamuslauseesta keskiviikkona. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen puhui niin sanotusta maskigatesta tiistaina illalla täysistunnossa sanoen pitävänsä hämmentävänä, ettei Kiuru itse tullut paikalle edes tv-lähetyksen jälkeen vastaamaan hänelle osoitettuun epäluottamukseen.

Timo Heinosen mukaan on paljastunut, että THL joutui keväällä jonkinlaiseen sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen ja alaisuuteen. Edustaja haluaisi tietää, kuka tällaisen päätöksen teki ja voitiinko sellainen lain mukaan tehdä.

– Tekikö tämän ministeri Kiuru, tekikö tämän valtioneuvosto, tekikö tämän sosiaali- ja terveysministeriö – se on avoin kysymys edelleen, Timo Heinonen totesi.

– Kysymys kuuluu: eikö (itsenäinen) THL voinutkaan toimia siinä roolissa, mikä sille oli annettu?

Kansanedustaja siteerasi Helsingin Sanomain päätoimittajaa, jonka mukaan avainkysymys on, miksei kansalaisille voitu perustella tehtyjä valintoja niillä tiedoilla, joilla ne tehtiinkin.

– Ja tämä on se kysymys, josta tässä epäluottamuslauseessakin on kyse. Ei siitä, onko koronahoidossa onnistuttu – vaan siitä, onko kansalle puhuttu totta. Onko eduskunnalle puhuttu totta ja kerrottu, minkä takia tiettyjä toimenpiteitä tehtiin.

Timo Heinonen siteerasi myös kysymyksiä, joihin Ilta-Sanomat ei ollut saanut Krista Kiurulta vastauksia. Niitä ovat esimerkiksi THL:n rooli, miksi STM esti kasvomaskeista kertomisen aikeet, kuka päätti, ministerin rooli tiedotuksen torppaamisessa, mikä vika valmistetussa viestintämateriaalissa oli ja miksi STM ei nähnyt tarpeelliseksi että THL kertoo maskeista. Heinonen kertoi jättävänsä asiasta kirjallisen kysymyksen.

– Ei ole kyse siitä, miten koronaepidemian hoidossa on onnistuttu. Siinä on onnistuttu varsin hyvin. …Oppositio on tukenut näitä toimia, sillä oppositiolle ja Suomen kansalle keväällä uskoteltiin, että nämä tehdyt päätökset on nojattu aina parhaisiin terveysasiantuntijoiden suosituksiin. Ja nyt on käynyt ilmi, että näin ei olekaan, kansanedustaja Heinonen sanoi.

Hänen mukaansa keväällä kerrottiin, että maskeista ei ole hyötyä. Näin pyrittiin peittelemään, ettei tilanteeseen oltu varauduttu.

– Onko kerrottu totuus siitä, minkä takia maskisuositusta ei annettu? THL olisi halunnut antaa suosituksen, mutta Krista Kiurun STM esti sen, kielsi itsenäiseksi perustettua asiantuntijavirastoa tekemästä sille annettua tehtävää.

– On kyse siitä, onko kerrottu Suomen kansalle totuus.

SDP:n Kimmo Kiljusen mukaan ”kiittämättömyys on maailman palkka opposition raadellessa Krista Kiurua”.

Kiuru on Kiljusen mukaan ponnistellut aamusta iltaan kriisissä keskeisimmässä roolissa ”poikkeuksellisen avoimesti”.

– Kiittäkää, älkää osoittako epäluottamusta, Kimmo Kiljunen vetosi.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman huomautti WHO:n muuttaneen maskikantaansa keväällä. Hänen mukaansa epäluottamuslausetta ministerille perjantaina esittäneessä puheenvuorossa keskeinen väite oli poliittinen ohjaus, joka on kuitenkin sittemmin kiistetty.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala totesi, että kyse on luottamuksesta hallintoon ja luottamuksesta siihen, että poliitikot puhuvat totta. Kokoomuksen Paula Risikon mukaan viestintä on ollut liian sekavaa ja moniportaista.

Ylen A-studiossa tiistaina illalla asiaa lopulta kommentoinut ministeri Krista Kiuru vetosi kevään poikkeusoloihin syynä siihen, miksi THL:n ei annettu tiedottaa kasvomaskeista.

Krista Kiuru puhui viestinnän ”yksiäänisyyden” ja yhteisen johtamisen tärkeydestä. Hän sanoi päätöksiä tehdyn silloisen asiantuntijatiedon pohjalta.