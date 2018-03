”On kohta Tallinnan tunneli valmiina ennen sote-uudistusta”

Ministerien mukaan kansalaiset odottavat uusien käänteiden sijaan sote-uudistuksen viemistä maaliin.

Eduskunnan kyselytunnilla kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) totesi velvoitteen sote-uudistuksessa olevan, että on pystyttävä menemään eteenpäin ”eikä aloittaa jälleen ikiliikkujaa alusta”.

– Pikkuisen tuntuu siltä, mitä täällä aina kuuluu, että nyt pitää lopettaa, (ja aloittaa) uusi parlamentaarinen valmistelu. Meillä on kohta Tallinnan tunneli ja Jäämeren rata aikaisemmin valmiina kuin suomalainen sote-järjestelmä on uudistettu, Anu Vehviläinen arvosteli.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi uudistuksessa totta kai olevan riskejä. Hänen mukaansa palvelujen kysyntä tulee kasvamaan huikealla tavalla, jonka vuoksi uudistus pitää tehdä.

Orpon mukaan tässäkin uudistuksessa peruselementit ovat suurelta osin samanlaisia kuin mihin eduskunta parlamentaarisesti päätyi viime kaudella.

– Mutta toimeenpanovaihe, joka alkaa sen jälkeen kunnolla kun lait on hyväksytty, se on se jossa viime kädessä ratkotaan että tehokkuushyödyt ja kustannussäästöt saadaan aikaan. Tarvitsee rakentaa huolellisesti hyvä järjestelmä, hyödyntää uutta terveysteknologiaa ja katsoa että hoitoketjut syntyvät että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon, Petteri Orpo sanoi.

– Tässä on paljon, paljon hyvää. Ja minä uskon siihen, että nämä taloudelliset tavoitteet myös toteutuvat.

Opposition Sdp:n Antti Rinne kysyi pääministeri Juha Sipilältä (kesk.), pitääkö yhä paikkansa, että hän vie nykyisen sote-mallin läpi vai sen kaatuessa ”tulos tai ulos, eli tulee uudet vaalit”.

– Kumman tässä tilanteessa näistä vaihtoehdoista uskotte, että tavalliset kansalaiset haluavat nähdä? Kumpi on tavalliselle ihmiselle parempi?, Antti Rinne kysyi.

Juha Sipilä vastasi, että ”varmasti kansalaiset haluavat, että me poliitikot emme enää jappase sote-uudistusta, vaan teemme sen”.

– Eli vaihtoehdoista: me viemme tämän asian nyt maaliin saakka. Se on varmasti kansalaisille tahtotila, Juha Sipilä sanoi.

– Ja me teemme jokaisessa maakunnassa sen maakunnan näköiset ja sinne sopivat palvelut. Ja meidän pitäisi nyt tässäkin salissa pikku hiljaa päästä keskustelemaan rakenteiden sijasta myös niistä palveluista, miten ne siellä maakunnassa sitten toteutetaan.

Sipilän mukaan valinnanvapaus ”sote-uudistuksen osana tuo sen asiakassetelin, jolla ne pienet yritykset pääsevät kentälle mukaan. Tällä hetkellä sellaista mahdollisuutta ei ole, isot valtaavat siellä tilaa”.

Ei ole kyllä tai ei

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi Sdp:n Merja Mäkisalo-Ropposelle, jonka mukaan hallitus on mitätöimässä asiantuntijoiden mielipiteet täydellisesti. Saarikon mukaan hallitus on käynyt paljon asiantuntijakeskusteluja hioessaan valinnanvapausesitystä uuteen uskoon.

– Olen, edustaja Mäkisalo-Ropponen, yrittänyt olla puheenvuoroissani rakentava, ja erityisesti teidän tekemäänne sisältötyötä sote-palveluiden äärellä arvostan. Mutta silti mieleni tekee nyt kysyä. En minä ole päässyt käsitykseen, mikä teidän vaihtoehtonne ihan oikeasti tälle kaikelle olisi? Välillä te kannatatte maakuntia, välillä kuntia tai erilaisia laajempia kuntia, ja sanotte että valinnanvapaus käy, ja sen jälkeen tulee pilkku, ”mutta”, ja sen jälkeen se ei kuitenkaan käy, Annika Saarikko ihmetteli Sdp:tä.

– Tältä osin totean, että tämän uudistuksen äärellä on ollut pakko tehdä kompromisseja. Se tulee toteutumaan ja saavuttamaan tavoitteensa vasta vaiheutetusti. Jokaisella hallituspuolueen kansanedustajalle siinä on varmasti sietämistä sen kulmissa – se on niin laaja kokonaisuus. Mutta nyt se uudistus pitää saada liikkeelle, Saarikko jatkoi.

Aiemmin Saarikko totesi, että suurimmalle osalle suomalaisista on jo käynyt selväksi, että uudistus ei ole aivan niin yksinkertainen että se olisi ”kyllä tai ei”.

– Samalla olen kuitenkin hyvin ylpeä siitä, että aika vaikeiden vaiheiden jälkeen olemme nyt todella lainsäädännön loppusuoralla. Ja vielä enemmän ylpeä olen siitä valmistelutyöstä, mitä 18 maakunnassa tällä hetkellä itse asiassa tuhansien ihmisten voimin tehdään, että siitä uudistuksesta tulee totta ja että suomalaisten palvelut voisivat parantua.