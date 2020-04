”Olisi kiire” – THL pyysi ohjeita koronakuolemien julkaisuun

Tietosuojavaltuutetulta haluttiin ohjeita koronakuolemista kertomiseen.

Verkkouutisten saaman sähköpostikirjeenvaihdon perusteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi julkaista nopeasti nykyistä tarkempia lukuja koronakuolemista.

Julkisuudessa on käyty keskustelua koronaan menehtyneiden tietojen julkaisusta. Mediatietojen perusteella joko THL tai STM on antanut asiasta ohjeita. Verkkouutisten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä HUSista saaman tiedon mukaan ohje olisi kuitenkin tullut alun perin tietosuojavaltuutetulta.

Verkkouutiset kysyi asiasta tietosuojavaltuutettu Reijo Aarniolta. Hän toimitti vastauksena viestinvaihtonsa THL:n kanssa. Sen perusteella valtuutettu ei ole katsonut asian kuuluvan itselleen.

THL pyysi torstaina 23.4 sähköpostitse tietosuojavaltuutetun näkemystä siihen, että se julkaisisi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimittamat koronakuolemat kymmenvuotisikäluokittain koko maata koskien.

THL:n tietosuojavastaava Jarkko Reitun tietosuojavaltuutettu Reijo Aarniolle lähettämässä ”kiireelliseksi neuvontapyynnöksi” otsikoidussa viestissä on kuvattuna esimerkkinä taulukko, jossa koronakuolemia on jyvitetty vuosikymmenittäin iän perusteella. Reittu kirjoittaa lähettäneensä viestinsä THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan pyynnöstä.

– Joissakin ikäryhmissä olisi vain 1 tai 2 kuollutta. Asialla olisi tilanteesta johtuen kiire, Reittu evästi viestissä.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio vastasi viestiin samana päivänä muistuttamalla, ettei ”tietosuojavaltuutetulla ole edelleenkään ennakollista lupa- tai kieltotoimivaltaa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta”.

Aarnio totesi yleisenä ohjauksena, ettei tietosuojalainsäädäntöä sovelleta kuolleisiin. Tietosuojavaltuutetun mukaan tässä sovelletaan potilaslakia ja siihen sisältyvää salassapitosääntelyä, jota valtuutettu ei varsinaisesti valvo.

– En ole aikeissa puuttua valtakunnallisista rekistereistä laadittuihin kuolleita koskeviin tilastoihin. Muistutan kuitenkin, että asiassa on siis kysymys muusta kuin tietosuojasta tulevasta salassapitosääntelyn ja anonymisoinnin suhteesta, Reijo Aarnio totesi.

– Nyt jo ymmärtääkseni julkistetaan vastaavalla tavalla tartunnansaaneita koskeva tilasto. Salassapitosääntelyn osalta lienee varminta käyttää esim. ilmausta ”alle 5” tms, hän jatkoi.

Aarnio pyysi viestin lopuksi anteeksi sitä, ettei voi auttaa enempää ja viittasi tästä tietosuojavaltuutetun kotisivuilta löytyvän koronavirusta käsittelevän osion ohjeisiin.

Nuorempia kuollut enemmän kuin kerrotaan

Ylen mukaan nuorempia on kuollut koronaan todennäköisesti enemmän kuin julkisuuteen on kerrottu. Tähän mennessä on tiedotettu viidestä koronavirukseen menehtyneestä alle 60-vuotiaasta. Tarkempaa tietoa heidän iästään ei ole annettu. Tätä on perusteltu yksityisyyden suojalla.

STM ei jutun mukaan ole kuitenkaan suostunut useista pyynnöistä huolimatta avaamaan enempää, millä perusteella tarkempien tietojen kertominen loukkaisi uhrien yksityisyyttä.

Terveydenhoidon ammattilaisten on kerrottu penäävän avoimempaa tiedotusta koronan uhreista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi Ylelle, että kyse on STM:n linjauksista. Ensin ministeriöstä oli hänen mukaansa linjattu, ettei tapauksista voida kertoa, jos niitä on alle kymmenen ikävuosikymmentä kohden. Mäkijärven kerrotaan paljastaneen myöhemmin, että linjaus onkin muuttunut. Nyt kuolemantapauksista saisi kertoa, jos niitä on enemmän kuin viisi ikävuosikymmentä kohden.

STM ei vastannut Ylen kysymyksiin siitä, onko se antanut linjauksen tietojen julkaisusta uhrilukujen perusteella.

Ministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi lyhyessä sähköpostissa, ettei muuta ohjetta ole ”kuin entinen eli yksityisyyden suojan takia pieniä ikäryhmittäisiä lukuja ei julkaista”.’ Hänen mukaansa tarkemman julkaisemistavan harkitsee THL.

THL kertoi puolestaan noudattavansa STM:n linjauksia.

– Jos on yksittäisiä tapauksia näissä kymmenen vuoden ikäryhmissä, niin me emme voi niitä vielä raportoida. Mutta jos linjaus muuttuu, niin sitten voimme, THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane sanoi.

Mistä linjaus tuli?

Verkkouutiset tiedusteli HUSista, keneltä linjaus koronatietojen julkistamisesta on lopulta peräisin. HUSin viestinnästä vastattiin sähköpostitse, että kyse olikin tietosuojavaltuutetun linjauksesta.

– STM:n kokouksessa kuulin, että Tietosuojavaltuutettu on linjannut, että potilaiden ja kuolleiden mediaraportoinnissa käytetään ilmaisua ”alle 5”, jos numero on 1-4, johtajaylilääkäri Markku Mustajärvi kirjoitti Verkkouutisille toimitetussa 23.4 lähetetyssä sähköpostissa.

Sen otsikko oli ”Tietosuojavaltuutetun linjaus”. Mäkijärvi lähetti sen useille henkilöille HUSissa sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Tuomo Niemiselle, Espoon perusturvajohtaja Juha Metsolle, Etelä-Karjalan keskussairaalan johtajalle Marjo Nummiselle, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaalle, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkoselle ja Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkydölle.

Yllä kuvatun tietosuojavaltuutetun ja THL:n välisen kirjeenvaihdon perusteella tietosuojavaltuutettu ei kuitenkaan ole oikeastaan katsonut asian sille kuuluvan.

Reijo Aarnio muistutti 23.4 viestissään THL:lle, ettei tietosuojalainsäädäntöä sovelleta kuolleisiin, ja ettei valtuutettu ole aikeissa puuttua valtakunnallisista rekistereistä laadittuihin kuolleita koskeviin tilastoihin. Valtuutettu myös muistutti, että tartunnansaaneita koskeva tilasto julkistetaan jo vastaavalla tavalla.

Viestin perusteella linjaus ”alle 5” näyttääkin olevan peräisin tietosuojavaltuutetun viestin lopun toteamuksesta ”salassapitosääntelyn osalta lienee varminta käyttää esim. ilmausta ’alle 5’ tms”.