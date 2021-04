On kevät, nyt saadaan lunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Takatalvi vyöryy Suomeen.

Viikonlopuksi on luvassa lumisateita maan eteläosia myöten, Foreca ennustaa.

Lumisateita on tiedossa siitä huolimatta, että terminen kevät käynnistyi etelässä ja laajalti maan keskiosissa jo maaliskuun loppupuolella. Nyt sää muuttuu lähes kesäisistä lämpötiloista takatalvisiin lumisateisiin.

Viileää säätä on odotettavissa myös ensi viikolle, joka on myös vappuviikko. Vappuaaton ja -päivän sääennusteissa on kuitenkin vielä epävarmuutta.

Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvämmin nollan asteen yläpuolelle. Virallisen termisen kevään alkamisajan antaa Ilmatieteen laitos.

