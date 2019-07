Saunalämpöä on tarjolla vain, kun haluaa itse sinne mennä.

Kylmässä ja sateisessa säässä on puolensa, kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen filosofoi somessa. Satonen viittaa tviitissään Suomea piinaavaan poikkeuksellisen huonoon säähän.

Meteorologit ovat todenneet, että Suomessa sää on jopa kylmempi kuin Jäämerellä, vaikka muualla Euroopassa paistatellaan jopa 40 asteen lämpötiloissa. Keskiviikkona Suomessa on vähän lämpimämpää, torstaina koleus palaa etelään ja ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen itä- ja pohjoisosaan on jälleen virtaamassa viileämpää ilmaa koillisesta.

Satonen vertaa tviitissään Keski-Euroopan lämpötiloja saunaan.

– Joskus on ollut heinäkuussa lämpimämpää. On näissä keleissä silti puolensa. Keski-Euroopassa monilla on 40 astetta. Meillä on sauna vain silloin, kun sinne itse haluaa mennä, kansanedustaja kirjoittaa.

– Arvostan sellaista valinnanvapautta!, hän jatkaa kieli poskessa.

Keskisuomalainen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) vastaa Satosen tviittiin toteamalla, että aamulla koiria ulkoiluttaessaan hänellä oli toppatakki päällä.

Maan keskiosissa lämpötilat laskivatkin paikoin nollaan,

– Ei tämä varmaan kovin kotimaista lomailijaa oikein naurata. Toki, onhan tämä pukeutumiskysymys, Wallinheimo kirjoittaa.

Tänään lämpötila on kohonnut Lapin aurinkoisilla alueilla 20 asteeseen. Huomenna on hetkellisesti maan etelä- ja länsiosan vuoro, kunnes koillisen pilvipeite ja koleus tekee torstaina paluun Etelä-Suomeen.#sääennuste #heinäkuu pic.twitter.com/HtJBH0QAYE — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 9, 2019

Joskus on ollut heinäkuussa lämpimämpää. On näissä keleissä silti puolensa. Keski-Euroopassa monilla on 40 astetta. Meillä on sauna vain silloin, kun haluaa sinne itse mennä. Arvostan sellaista valinnanvapautta! #sää #heinäkuu #sauna — Arto Satonen (@artosatonen) July 9, 2019

Ei tämä varmaan kovin kotimaista lomailijaa oikein naurata. Toki, onhan tämä pukeutumiskymys. Nim. aamulla toppatakki päällä koirien kanssa ulkona. 😅 — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) July 9, 2019