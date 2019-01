Näin kokoomus muuttaisi asuntojen tuotantoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen mukaan asuntopulan perimmäinen syy löytyy kaavoituksen ongelmista.

Kokoomus esittää tiistaina julkistetussa kaupunkiohjelmassaan suunnanmuutosta nykyiselle asuntopolitiikalle.

Viime vuosina asumisen hinta kasvukeskuksissa on noussut voimakkaasti samalla kun harvemmin asutuilla alueilla on jouduttu tuskailemaan asuntojen romahtaneen arvon kanssa. Puolue ei näe asuntopulan perimmäisenä syynä sääntelyä tai rakentamisen kustannuksia, vaan kuntien kaavoitukseen liittyviä kannustimia.

– Kun kaupungeilla on kannustimet ja resurssit kasvuun, markkinoilla syntyy kyllä lopulta riittävästi asuntoja. Suunnittelulla on ehkäistävä esimerkiksi ympäristölle haitallisia ulkoisvaikutuksia, mutta muuten ihmisille on annettava laajempi vapaus itse arvioida sopivimpia asumisratkaisuja, ohjelmassa todetaan.

Kokoomus kohdistaisi julkisesti tuetut asunnot nykyistä tarkemmin niiden tarvitsijoille ja ajoittaisi rakentamisen laskusuhdanteisiin.

– Yleisesti on järkevämpää tukea asukkaita asuntojen sijaan. Kokoomus on esitellyt sosiaaliturvamallinsa, jossa asumisen tuet sisältyvät yhteen yleistukeen. Näin tuki asumiseen kohdentuu tehokkaasti ja yhdenvertaisesti kaikille tarvitsijoille. Omakustannusosuus kannustaa etsimään edullisempaa asuntoa, ohjelmassa linjataan.

Kokeilussa tonttivuokra hyvitettäisiin suoralla lisätuella

Kokoomuksen esityksessä oman vakituisen asunnon varainsiirtoveroa laskettaisiin julkisen talouden tilanne huomioon ottaen. Lisäksi kokeiltaisiin mallia, jossa valtio palauttaisi varainsiirtoveron työttömän muuttaessa työn perässä toiselle paikkakunnalle.

Suurimpiin kaupunkeihin palautettaisiin tulorajat ja valtion tukemat vuokra-asunnot kohdennettaisiin nykyistä tehokkaammin pienituloisille ja muille erityisryhmille, joiden on vaikea vuokrata asuntoa vapailta markkinoilta. Asunnottomat asetettaisiin ensisijalle asuntojonoissa.

Tutkimukset ovat vahvistaneet, ettei nykyinen ARA-tuettu asuntokanta kohdistu yhdenvertaisesti eniten tarvitseville. Se myös syrjäyttää tieltään vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

Tähän puututtaisiin kokeilulla, jossa ARA-tuotannon tontit vuokrattaisiin samoilla kriteereillä kuin tontit vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Kokeilukohteissa tonttivuokra hyvitettäisiin pienituloisille suoraan maksettavan lisätuen kautta.

Jos asukkaan tulotaso nousisi, lisätuki vähenisi tai poistuisi kokonaan. Tavoitteena olisi saada uutta tietoa nykyistä näkyvämmän tarjontatuen toteuttamisvaihtoehdoista.

Kokoomus myös laskisi rakentamisen korkeasuhdanteen aikana korkotukivaltuuksia. Matalasuhdanteessa tuotantotuki nähdään perusteltuna, sillä sen kautta voidaan tukea rakennusalan työllisyyttä.

