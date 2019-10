”On annettava tapella” – Donald Trump: Taistelu oli häijyä

Yhdysvaltain presidentti kuvailee toimintaansa epätavanomaiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolustaa linjaansa Turkin ja Pohjois-Syyrian kurdien välisessä konfliktissa.

Hänen mukaansa nyt aikaansaatu tulitauko edellytti lyhyttä sotilaallista yhteenottoa.

– Onnistuimme ilman, että amerikkalaista verta vuodatettiin. Ei tippaakaan, Trump totesi Texasissa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa.

Presidentti kuvaili toimintaansa ”epätavanomaiseksi”.

– Sanoin, että heidän on tapeltava hetken aikaa. Joskus ihmisten on annettava tapella, jotta he ymmärtävät, kuinka kovaa se on. Kuin kaksi lasta pihalla — heidän on annettava tapella, sitten voit vetää heidät erilleen, Donald Trump sanoi.

– He taistelivat parin päivän ajan, ja se oli melko säälimätöntä. Kurdit ja Turkki ovat ystäviämme. Taistelu oli kovaa, se oli häijyä.

Donald Trump huomautti, ettei osapuolten väliseen konfliktiin ole löydetty ratkaisua viime vuosikymmenten aikana.

– Kurdit eivät halunneet joustaa, Turkki pysyi järkkymättömänä. On sanottava, että Turkki joutui kärsimään alueella monista ikävistä asioista. Nyt he yhtäkkiä ymmärtävät, että ei ole mukavaa, jos luodit lentelevät ympäriinsä.

– Otimme ohjat ja sanoimme, että haluamme tauon. Kurdit ovat olleet loistavia, he sanoivat siirtyvänsä hieman kauemmas. He pitävät ISIS:n kurissa ja lukittuna vankiloihin. Tulemme löytämään lisää [ISIS-taistelijoita], Trump jatkoi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on ilmoittanut siirtävänsä jopa kaksi miljoonaa syyrialaispakolaista maan pohjoisosaan luotavalle ”turvavyöhykkeelle”. BBC:n mukaan 160 000–300 000 siviiliä on joutunut pakenemaan taisteluita kodeistaan.

Yksittäisten yhteenottojen on kerrottu jatkuneen perjantaina tulitauosta huolimatta.