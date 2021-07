Omistatko mökin? IL: Näissä kunnissa suurin riski murtoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain noin 16 prosenttia murroista saadaan selvitettyä.

Osassa Suomen kuntia on selvästi suurempi riski mökkimurtoon kuin toisissa, ilmenee Iltalehden tekemästä selvityksestä.

Mökkimurrot ovat viheliäitä, sillä niistä vain hyvin pieni osa saadaan selvitettyä. Vuosina 2016-2020 tehdyistä mökkimurroista selvitettiin vain 16,6 prosenttia.

Riski murrolle on omakotitaloa korkeampi, sillä mökki voi olla usein pitkäänkin tyhjänä. Jos mökiltä on poissa esimerkiksi koko talven, on murron ajankohtaa vaikea ajoittaa ja selvittää. Myös mökkien syrjäinen sijainti vetää rikollisia puoleensa.

Rikollisten suosikkeja ovatkin alueet, joissa on hyvät kulkuyhteydet ja pieni kiinnijäämisriski.

Mökkien haavoittuvuutta havainnollistaa se, että asuntomurroista selvitetään noin 40 prosenttia, vaikka tekotapa on hyvin samanlainen.

Näissä kunnissa oli vuosina 2016-2020 eniten mökkimurtoja:

Jyväskylä, 154 Helsinki, 139 Kouvola, 136 Salo, 132 Lohja, 119 Pori, 116 Raasepori, 108 Sastamala, 97 Hämeenlinna, 96 Jämsä, 96 Mikkeli, 95 Oulu, 92 Kuopio, 89 Espoo, 85 Heinola, 79

Yhtään mökkimurtoa ei ollut tällä aikavälillä kahdessatoista kunnassa. Nämä olivat Vårdö, Veteli, Sottunga, Rusko, Lumparland, Kumlinge, Kempele, Karijoki, Jomala, Hammarland, Halsua ja Enonkoski.