Omikronin infektio voi suojata deltamuunnokselta

Eteläafrikkalaisen laboratoriotutkimuksen perusteella koronaviruksen omikronmuunnoksen sairastaneet voivat olla suojassa deltamuunnoksen aiheuttamilta tartunnoilta.

Tutkijoiden mukaan havaintoa voi pitää myönteisenä merkkinä pandemian jatkon kannalta. Omikronin aiheuttamat tartunnat ovat olleet nopeassa kasvussa suuren tartuttavuuden vuoksi, mutta taudinkuvan uskotaan jäävän aiempaa lievemmäksi.

Africa Health Research -instituutin virustutkija Alex Sigal ennustaa omikronmuunnoksen syrjäyttävän deltan kokonaan.

– Jos omikron osoittautuu vähemmän patogeeniseksi, niin tämä voi tarkoittaa käännettä pandemiassa. Jos omikronmuunnos jää toistaiseksi vallitsevaksi, vähenee samalla elämäämme kohdistuva häiriö, Sigal toteaa tiedotteessa.

Tulokset ovat linjassa muun muassa Britanniassa tehtyjen havaintojen kanssa. Omikronmuunnos on yleistynyt erittäin nopeaan tahtiin ja työntänyt deltamuunnoksen osuuden laskuun.

Yalen yliopiston epidemiologi Nathan Grubaugh kertoo saman tapahtuneen myös Yhdysvalloissa.

– Omikron voittaa deltan kilpailussa tartunnalle alttiista henkilöistä. He ovat infektion jälkeen vähemmän alttiita deltamuunnokselle, mikä osaltaan vähentää tapausmääriä, Grubaugh sanoo New York Times -lehdelle.

