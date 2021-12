Omikronin aalto jäi lyhyeksi – Näin tartunnat putoavat Etelä-Afrikassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelä-Afrikan hallitus on laskevien tartuntamäärien myötä päättänyt keventää maan koronarajoituksia.

Uusien koronatartuntojen määrä on pudonnut huomattavasti Etelä-Afrikassa viimeisen viikon aikana, kertoo BBC.

Viime viikon aikana maassa todettiin noin 90 000 uutta koronatartuntaa. Edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 130 000, joten pudotus uusien tapauksien määrässä on ollut suuri.

Etelä-Afrikan hallitus kertoo omikronmuunnoksen rasittavan terveydenhuoltoa aiempia muunnoksia vähemmän. Pienenevien tartuntamäärien myötä koronarajoituksia on lievennetty maassa. Yöaikainen ulkonaliikkumiskielto on purettu, ja alkoholin myynti on jälleen sallittu.

Etelä-Afrikan viranomaisten mukaan omikronaallosta huolimatta maan terveydenhuollon kantokyky on tällä hetkellä hyvä. Etelä-Afrikan viranomaiset ovat kuitenkin mukaan valmiita kiristämään rajoituksia, jos paine terveydenhuollossa kasvaa.

Koronaviruksen omikronmuunnos on aiempia virusmuunnoksia helpommin tarttuva. Se havaittiin ensimmäisen kerran marraskuussa Etelä-Afrikassa. Omikronmuunnos näyttää ainakin Etelä-Afrikassa aiheuttavan aiempiin muunnoksiin verrattuna vähemmän sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia.