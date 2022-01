Omikronaalto kuihtuu nyt nopeasti Britanniassa

Koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttama epidemia-aalto vaikuttaa laantuvan nopeaan tahtiin eri puolilla Britanniaa.

King’s College London -yliopiston arvion mukaan tartuntoja oli viime viikolla 144 527 kappaletta päivässä, kun lukema oli edellisellä viikolla 183 364 kappaletta. Havainnot perustuvat noin 800 000 henkilön päivittäin ilmoittamiin tietoihin oireista ja virustesteistä, eli niiden arvioidaan paljastavan useampia tautitapauksia virallisin tietoihin verrattuna.

Professori Tim Spectorin mukaan infektioiden määrä on laskenut jo viisi viikkoa kaikilla alueilla ja lähes kaikissa ikäryhmissä. Nousua on ollut vain alle 18-vuotiaiden osalta koulujen kevätlukukauden alkamisen vuoksi. Sairaalahoidon tarve on viime viikkoina tasaantunut tai kääntynyt laskuun.

Niin sanotun B-suunnitelman mukaiset rajoitukset ovat näillä näkymin erääntymässä ensi viikon torstaina. Ne koskevat muun muassa maskipakkoa ja rokotepasseja.

– On hienoa nähdä tapausmäärien putoavan nopeasti. Uusien tartuntojen määrä on laskenut 31 prosenttia vain kahden viikon aikana, professori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Terveysviranomaiset ovat kehottaneet huolehtimaan järkevistä suojaustoimista, sillä sairaalahoidon kuormitus on edelleen korkealla tasolla. Terveysministeri Sajid Javid sanoi Times-lehden mukaan käyttävänsä itse jatkossakin maskia kaupoissa ja suositteli sitä esimerkiksi metroliikenteeseen.

– Virusta on edelleen liikkeellä paljon, ja esimerkiksi oma lähikauppani on melko pieni tila, jossa voi olla paljonkin ihmisiä kerrallaan, Javid sanoi.

