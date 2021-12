Omikron sulkee sataman Kiinassa – ”Toimitusketjuissa yhä merkkejä rytmihäiriöistä”

Kiina jatkaa koronaviruksen nolla­strategiaa, mikä voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia palautamassa oleville logistiikkaketjuille.

Omikronmuunnos saattaa johtaa uusiin ongelmiin maailman logistiikkaketjujen tärkeimmissä solmukohdissa, kertoo The Guardian.

Uusimpana ongelmana on tartuntaketju Kiinan Zhejiangissa, missä sijaitsee merkittävä teollisuuskeskittymä sekä yksi maailman suurimmista tavarasatamista. Kiinan strategiana on edelleen tukahduttaa jokainen tartuntaketju agressiivisesti, joten kymmenet tuhannet ihmiset on määrätty karanteeniin. Sulkutilalla on merkittävä vaikutus sataman toimintaan.

Teollisuusalan asiantuntijoiden mukaan koronapandemiasta elpymässä olevat logistiikkaketjut saattavat kärsiä huomattavasti uusista rajoitustoimista. Ongelmat yhdessä satamassa saattavat aiheuttaa heijastusvaikutuksia ympäri maailman.

Kiinan lisäksi logistiikkaketjuissa on ongelmia myös muualla maailmassa. Britanniassa satamat ovat edelleen tukkeutuneita rahtikonteista kuljettajapulan vuoksi. Yhdysvalloissa puolestaan pula satamatyöntekijöistä on johtanut tilanteeseen, jossa täydet laivat odottavat purkamista sataman ulkopuolella.

Falvio Macau, logistiikkaketjujen tutkimukseen erikoistunut apulaisprofessori Edith Cowanin yliopistosta Australiasta kertoo talouden kärsivän ”korkeasta verenpaineesta”.

– Sulkutilat ovat toivottavasti Kiinan ulkopuolella historiaa, mutta maailmalla on edelleen voimassa rajoituksia ihmisten liikkumiseen, mikä vaikuttaa työvoiman saatavuuteen, hän kertoo.

– Näkemykseni mukaan toimitusketjuissa on yhä korkea verenpaine ja jatkuvasti merkkejä rytmihäiriöistä. Paluu normaaliin tapahtuu vasta vuoden 2024 puolivälissä, Macau sanoo.

Koronapandemia vaikutti suuresti maailman toimitusketjuihin. Monien tavaroiden kysyntä kasvoi, kun ihmiset jäivät kotiin. Samaan aikaan sulkutoimenpiteet aiheuttivat merkittävää haittaa toimitusketjuille.

Kustannusten minimoimiseksi kuljetusyritykset eivät ole pitäneet kuljetuskapasiteettia reservissä odottamassa käyttöä. Kun koronapandemia iski, huippuunsa tehostetut kuljetusketjut joutuivat suuriin ongelmiin.

Ainakin 90 prosenttia hyödykkeistä kuljetetaan meriteitse jossain vaiheessa toimitusketjua. Viimeisen kahden vuoden aikana merirahdin hinta on kasvanut räjähdysmäisesti. Arvioiden mukaan normaalikokoisen merikontin kuljetuskustannukset ovat keskimäärin nousseet vuodessa 170 prosenttia.

Kuljetuskustannusten nousu on näkynyt myös tuotteiden hinnoissa, mikä siirtyy kuluttajien maksettavaksi kauppojen hyllyillä. Esimerkiksi maailmalla kahvin hinta on tuplaantunut viimeisen vuoden aikana.