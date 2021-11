Omikron-muunnos leviää Euroopassa: Taas neljä uutta maata

Britannia, Saksa, Italia ja Tshekki ovat lauantaina vahvistaneet ensimmäiset koronavruksen Omikron-muunnoksen aiheuttamat tautitapaukset, kertoo Euronews.

Britannian terveysministeri Sajid Javidin mukaan tapauksia on todettu maassa nyt kaksi. Hänen mukaansa ne ovat ”yhteydessä toisiinsa ja niiden taustalla on matka Etelä-Afrikkaan”.

Sajid Javidin mukaan tartunnan saaneet on eristetty koteihinsa. Tartunnanjäljitystä suoritetaan parhaillaan.

– Varotoimenpiteenä olemme aloittaneet kohdennetut lisätestaukset alueella, jossa tartunnat ovat mahdollisesti voineet levitä – siis Nottinghamissa ja Chelmsfordissa – ja seulomme kaikki positiiviset koronavirustapaukset, Javid kertoi lauantaina Twitterissä.

Britannia luokittelee nyt myös Malawin, Mosambikin, Zambian ja Angolan punaiseksi maaksi matkustussuosituksissaan. Jo aiemmin listalle on lisätty Etelä-Afrikka, Botswana, Swasimaa, Lesotho, Namibia ja Zimbabwe.

Uudet tautitapaukset on vahvistettu niin ikään Saksassa, Italiassa ja Tshekissä. Saksassa tartunta todettiin Etelä-Afrikasta palanneella matkailijalla. Sairastunut henkilö on siirretty kotikaranteeniin.

Hollannissa Omikron-muunnoksen aiheuttamia tartuntoja oli perjantaihin mennessä todettu 15. Tartuntojen määrän uskotaan nousevan, sillä Etelä-Afrikasta kerrotaan saapuneen reittilentojen mukana yli 80 koronavirukseen sairastanutta henkilöä.

Omikron eli viruksen B.1.1.529-muunnos on herättänyt huolta siihen sisältyvien lukuisten mutaatioiden vuoksi. Tutkijat selvittävät parhaillaan, tarttuuko uusi variantti aiempaa tehokkaammin ja pystyykö se väistämään aiemman infektion tai rokotuksen luomaa suojaa.

As a precaution we are rolling out additional targeted testing in the affected areas – Nottingham and Chelmsford – and sequencing all positive cases.

This is a fast-moving situation and we are taking decisive steps to protect public health.

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 27, 2021