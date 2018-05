Omega-3-rasvahapot eivät auta kuiviin silmiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuivista silmistä kärsivät eivät todennäköisesti saa apua omega-3-rasvahappovalmisteista, vaikka monet niitä kokeilevatkin.

Havaintojen perusteella omega-3-rasvahappoja päivittäin vuoden ajan nauttineiden silmäoireet kyllä vähenivät seurannan aikana, mutta muutos oli samaa luokkaa kuin verrokkiryhmässä, joka sai päivittäin oliiviöljyä. Näin ollen omega-3-rasvahappovalmisteiden ei voi sanoa vähentäneen kuivasilmäisyyttä.

Tutkimuksessa käytetyt kalaperäiset omega-3-rasvahapot tiedetään monella tapaa terveellisiksi, mutta tutkimusnäyttö niiden tehosta kuivasilmäisyyteen on ollut vähäistä. Tästä huolimatta osa lääkäreistä on suositellut niitä potilaille, joilla muut keinot eivät ole tepsineet.

Nyt julkaistujen tulosten valossa omega-3-rasvoista ei ole apua tähän vaivaan, mutta järkevästi otettuna niistä ei ole haittaakaan.

Osana tutkimusta 330 kuivasilmäisyydestä kärsivää satunnaistettiin saamaan päivittäin 3 000 mg kalaperäisiä omega-3-rasvahappoja vuoden ajan. Verrokkiryhmään satunnaistettiin 170 potilasta. He saivat lumevalmisteena oliiviöljykapseleita.

Kuivasilmäisyys on varsin yleinen vaiva, jonka taustalla voi olla kyynelerityksen väheneminen esimerkiksi hormonaalisten muutosten tai ikääntymisen myötä. Myös lääkehoidot ja esimerkiksi nivelreuma ja psoriaasi voivat aiheuttaa silmien kuivumista. Oireita voi lievittää erilaisilla kostuttavilla silmätipoilla ja geeleillä. Myös huoneilman kostuttaminen ilmankostuttimella voi auttaa.

Tutkimus on julkaistu New England Journal of Medicine -lehdessä ja siitä raportoi Uutispalvelu Duodecim.