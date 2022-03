Omat pommittivat, sotilaat paleltuvat – hyökkääjän tuska ääninauhalla

Venäläinen upseeri valittaa Ukrainan tiedustelupalvelun kaappaamalla ja julkaisemalla ääninauhalla sotilaiden kammottavista olosuhteista rintamalla.

Etelä-Ukrainan Mykolajivin kaupungin läheisyydestä soittava upseeri kertoo puhelussa esimiehelleen, että jäätävän kylmä sää on aiheuttanut paleltumia puolelle hänen joukkueensa sotilaista.

– Saavuimme tänne ja oletimme saavamme neljä telttaa, mutta meillä onkin vain yksi teltta. Meillä ei ole kuumaa liettä, upseeri tuskailee huonoja olosuhteita kiroillen.

– Se ainoa teltta ei edes päätynyt meille. Kaivoimme juoksuhautoja ja nukumme siellä.

Venäläisupseeri sanoo puhelussa, että lääkintämiehillä on ainoastaan siteitä haavoittuneiden hoitoon. Hän myös kertoo, että edes kuolleita ei ole ollut mahdollista kuljettaa pois rintamalta, vaan sotilaat ovat kantaneet neljä päivää ruumiita mukanaan.

Hänen mukaansa venäläiset lentokoneet ovat tiettävästi myös pommittaneet vahingossa omia joukkojaan.

Upseerin mukaan hänen joukkueensa on ollut jumissa useita päiviä Mykolajivin läheisyydessä, vaikka heille oli luvattu ”nopea voitto”.

– Edes Tšetšenia ei ollut näin helvetin paha, hän viittaa Venäjän tappiolliseen ja veriseen sotaan ja vuosina 1994–1997

Riippumattomat tahot eivät ole pystyneet vahvistamaan puhelun aitoutta, mutta Venäjän joukkojen huonoista olosuhteista ja materiaalipulasta on uutisoitu yhä enemmän viime päivinä.

Yhdysvaltain puolustusministeriöstä on kerrottu, että ruoka- ja polttoainepulan lisäksi venäläisjoukot kärsivät paleltumista. Lisäksi Ukrainan asevoimat kertoi 22. maaliskuutta, että hyökkääjällä on varastoissa ammuksia, ruokaa ja polttoainetta enintään kolmeksi päiväksi.

Fascinating claimed intercepted call from Russian officer near Mykolaiv to superiors in Russia. He says:

– This is worse than Chechnya

– 50% of troops have frostbite

– They can’t evacuate the dead

– Don’t have enough tents

– RU plane dropped a bomb on their own position 🧵 pic.twitter.com/3KjGrqD5jZ

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 23, 2022