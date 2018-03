Oman ryhmän johto Hjallis Harkimolle: Kannattaa käydä kokouksissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän johto muistuttaa kansanedustajaa siitä, että asioista kuulee kokouksissa.

– Lähtökohta on se, että jos haluaa olla kärryillä, kannattaa käydä ryhmäkokouksissa ja osallistua keskusteluun, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra toteaa Verkkouutisille.

Hän vastaa kokoomuksen kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimon Savon Sanomien blogissaan esittämiin väitteisiin. Harkimon mukaan Suomen järjestelmä ei ole demokraattinen, koska vain kapea joukko päättäjiä pitää valtaa ja kansa seuraa katsomosta.

Harkimo käytti esimerkkinä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon esitystä Britannian Universal Credin-mallin kokeilusta Suomessa. Harkimo sanoi lukeneensa viime viikolla lehdestä, että kokoomus kannattaa mallia.

– Näin puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti. Aloin miettiä, että onko meillä edes keskusteltu asiasta. Selvitin asiaa ja kävi ilmi, että tätä kantaa ei ole pohdittu sen paremmin eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessa. Eli Orpo oli avustajansa kanssa päättänyt, että tämä on kokoomuksen malli, Harkimo totesi.

Jukka Kopran mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Hän muistuttaa, että kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen vetämä kannustinloukkutyöryhmä on toiminut jo pari vuotta. Työryhmän työn perusteella on Kopran mukaan muodostettu näkemyksiä, joista ensimmäinen ulostulo oli keskustelunavaus universal credit -mallista.

– Hjallis on laskujeni mukaan käynyt Petteri Orpon puheenjohtajaksi valinnan jälkeen eduskuntaryhmän kokouksissa kolme kertaa, Kopra toteaa.

Ryhmä kokoontuu joka viikko. Kopran mukaan katsaus työryhmien työhön on asiana jokaisessa kokouksessa.

– Eli tästä asiasta olisi saanut joka viikko tilannekatsauksen. Jos tulee yllätyksenä, että meillä on tällainen asia vireillä, on paras katsoa vaan peiliin, Kopra jatkaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Raassina kommentoi Harkimon blogia facebookissa.

– Jos Hjallis kävisi eduskuntaryhmän kokouksissa, hän tietäisi, että kokoomuksen Sotu-mallia on valmisteltu n. 2 vuotta. Valmistelu on ollut avointa koko ryhmälle ja useat edustajat ovat osallistuneet mallin työstämiseen ja valmisteluryhmä on kuullut laajasti asiantuntijoita, Raassina kirjoittaa.

Jos Hjallis kävisi eduskuntaryhmän kokouksissa, hän tietäisi, että kokoomuksen Sotu-mallia on valmisteltu n.2 vuotta…. Posted by Sari Raassina on Saturday, March 31, 2018