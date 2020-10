”Oman auton käyttö tulee koko ajan tukalammaksi”

Kokoomusedustajien mukaan autojen seuranta on tyrmätty vuosien saatossa useasti.

Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Timo Heinonen torjuvat tiedotteessaan keskustan esittämän uuden liikenteen veromallin. Kokoomusedustajat huomauttavat, että satelliittiseurantaan perustuva verotusmalli on tyrmätty jo lukuisia kertoja vuosien aikana.

– Autojen jonkinlaiseen seurantaan perustuva verotusmalli on investointina kallis niin yhteiskunnalle kuin vanhan autonkin omistajalle. Se on myös vuosikustannuksiltaan kallis. Meillä on jo olemassa kulutukseen eli matkaan perustuva verotusmalli eli polttoainevero ja myös muita keinoja on olemassa alueelliseen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi, Jukka Kopra sanoo.

Kopra ja Heinonen huolivat seurantaan perustuvan verotusjärjestelmän lisäävän merkittävästi liikenteen jo nyt suurta verotaakkaa. Vastaavaa huolta on viestitty myös Autoliitosta. Liiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen totesi maanantaina Ilta-Sanomille, että keskustan malli nostaisi tiukasti verotetun liikenteen kustannuksia entisestään eikä myöskään pysäyttäisi veronkorotuksia.

Keskustan ajamassa seurantamallissa nykyinen polttoainevero korvattaisiin kilometriverolla, joka määräytyisi sen mukaan missä ja kuinka paljon autolla ajetaan.

Kilometriverotus toteutettaisiin siten, että kaikki Suomen tiet ja kadut luokiteltaisiin sen mukaan, ollaanko kaupungin keskustassa, jossa on joukkoliikennettä vai ollaanko paikassa, jossa ei ole joukkoliikennettä.

Timo Heinosen mukaan eräs selvittämisen arvoinen vaihtoehto olisi laskea vuotuista ajoneuvoveroa maaseudulla eli siellä missä ilman omaa autoa ei tule toimeen ja tiet eivät ole parhaassa mahdollisessa kunnossa. Heinosen mukaan liikenteen kokonaisverotaakkaa ei ole enää mahdollista nostaa.

– Nyt nykyisen [pääministeri Sanna] Marinin hallituksen aikana liikenteen verotusta on vain koko ajan korotettu. Oman auton käyttö tulee näin koko ajan tukalammaksi. Kokoomus esitti viime viikolla, että autoilun verotusta pitää kuitenkin uudistaa. Me esimerkiksi haluamme luopua autoverosta ja uudistaa näin autokantaamme nopeammin vähäpäästöiseksi. Autoa tarvitaan isossa osassa maata ja siksi oman auton käyttö pitää olla mahdollista myös jatkossa, kokoomusedustajat toteavat.