Omakotitalojen kauppa vilkastunut merkittävästi

Asuntokauppa käy ennustettua vilkkaampana monilla pienemmilläkin paikkakunnilla.

Erityisen voimakkaasti ovat kuluneen vuoden aikana kasvaneet omakotitalojen kauppamäärät, koko Suomessa 7,3 prosenttia.

– Oulussa omakotitalokauppa on vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana noussut jopa 25,2 prosenttia ja Hämeenlinnassa 15,2 prosenttia, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

– Käytettyjen asuntojen kokonaismarkkinakin on kasvanut 2,7 prosenttia. Kauppa on vilkastunut monilla pienemmilläkin paikkakunnilla muutamien vuosien hiljaiselon jälkeen. Kaiken kaikkiaan asuntomarkkinoillamme on tällä hetkellä positiivinen vire, eikä merkkejä kaupan hiljentymisestä tai tyssäämisestä ole näköpiirissä, jatkaa Rantanen.

Omakotitalojen tarjonta on ollut edellisvuosien aikana runsasta kysyntään nähden. Talojen hinnat olivat suhteellisen korkeita, jolloin kysyntä kohdistui enemmän kerrostaloasuntoihin. Nyt taas niiden hintataso on vahvistunut ja kysyntä kääntynyt suhteessa edullisempiin omakotitaloihin.

– Monet eri puolilla Suomea asuvat nuoret, jotka suunnittelevat perheenperustamista, laittavat todennäköisesti mieluummin 150 000 euron asuntobudjettinsa omakotitaloon kuin yksiöön keskustassa, toteaa Rantanen

– Mediassa korostuu näkemys, että kaikki haluavat asua ja muuttaa keskustoihin. Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä totuutta. Monet haaveilevat lisäasuinneliöistä ja luonnon läheisyydestä. Tällä hetkellä omakotitaloja saa kehyskunnista hyvien kulkuyhteyksien varrelta kymmenen vuoden takaisilla hinnoilla, sanoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.

Rantasen mukaan parhaiten käyvät kaupaksi omakotitalot, joita on pidetty hyvässä kunnossa vuosien saatossa, ja joissa ei ole heti isompia remonttitarpeita.

– Kiinteistöjen ylläpidon merkitys on korostunut myös siksi, että pankit ovat tarkentaneet remonttilainojen myöntämisen ehtoja. Ostajia kiinnostavat erityisesti kuntotarkastetut ja sisäänmuuttokuntoiset omakotitalot.