Omaisten lääkehoito herättää enemmän huolta kuin oma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joka viidettä askarruttaa, ovatko kaikki omaisen käyttämät lääkkeet tarpeellisia.

Apteekkariliiton mukaan tuoreessa kyselyssä yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi luottavansa lääkehoitoonsa ja siihen, että se toimii niin kuin pitää. Lääkeriippuvuuttakin pelkäsi vain 15 prosenttia vastaajista.

Sen sijaan joka viides kertoi olevansa huolissaan omaisensa lääkehoidosta.

– Vastaajia askarrutti etenkin, ovatko kaikki käytössä olevat lääkkeet tarpeellisia ja tulevatko ne otettua niin kuin pitää. Moni toi esille myös koko ajan kasvavan lääkekuorman, kertoo tiedotteessa farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Vastaajista 42 prosenttia kertoi joskus jättäneensä lääkärin määräämän lääkkeen käyttämättä. Annostustaan oli joskus omin päin pienentänyt 31 prosenttia vastaajista, ja 16 prosenttia kertoi joskus suurentaneensa annostusta.

Apteekista riittävästi tietoa lääkehoidostaan kertoi saavansa 87 prosenttia vastaajista, kun taas lääkäriltä vain 79 prosenttia.

Ajantasainen lääkityslista oli vain puolella vastaajista, jotka käyttivät säännöllisesti lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lääkityslistaan on merkitty kaikki käytetyt resepti- ja itsehoitolääkkeet.

– Jokaisella, joka käyttää jatkuvasti lääkkeitä, pitäisi olla ajantasainen lääkityslista. Listan avulla esimerkiksi lääkäri voi varmistaa, että lääkkeet sopivat yhteen. Tutkimuksissa on havaittu, että niillä, joilla ajantasainen lista on, on vähemmän ongelmia lääkehoidossaan, muistuttaa .

Yli 65-vuotiaista vastaajista kolmella neljäosalla oli ajantasainen lääkityslista.

Tiedot perustuvat IROResearchin internetissä toukokuussa tekemään kuluttajapaneeliin. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000.

Suomalaisten lääkkeiden käytöstä ja lääkehuolista keskustellaan maanantaina Suomi Areenassa Porissa.