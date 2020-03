Omaisia kannustettu jo apukäsiksi – Tampere kiistää

Koronavirusepidemia herättää vaikeita kysymyksiä, miten suojata kotihoidon piirissä olevia ikäihmisiä parhaiten.

Koronavirusepidemian paheneminen kuormittaa kuntien kotihoidon palveluita, joiden piirissä on paljon riskiryhmään kuuluvia yli 70-vuotiaita vanhuksia. Kotihoidon käyntejä voidaan joutua vähentämään, käyntiaikoja lyhentämään ja työntekijöissä voi olla entistäkin enemmän vaihtuvuutta. Tämä on herättänyt uusia, vaikeita kysymyksiä omaisten roolista sekä siitä, miten riskiryhmiä voitaisiin parhaiten suojata tartuntariskiltä.

Verkkouutisten tietojen mukaan Tampereen kotihoidosta olisi kannustettu omaisia mahdollisuuksien mukaan kantamaan jo enemmän vastuuta hoidon piirissä olevista läheisistään johtuen kotihoidon työntekijöiden sairaspoissaoloista.

Pitääkö tämä paikkansa, Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen?

– Kaupunki ei ole tähän ottanut kantaa. Tässä menee varmaankin nyt kaksi asiaa sekaisin. Kun nyt on tämä yli 70-vuotiaiden suositus pysyä kotona, lähellekään kaikki heistä eivät ole kotihoidon asiakkaina ja sitä olemme tuoneet julkisuudessa esiin, että läheiset, omaiset ja naapurit kyselisivät näiden (ei kotihoidon piirissä olevien) kuulumisia ja tarvitsevatko he mahdollisesti jotain apua. Niiden osalta, jotka ovat kotihoidon piirissä, ei kaupunki ole missään nimessä ottanut kantaa, että omaiset kantaisivat enemmän vastuuta.

Verkkouutiset keskusteli omaisen kanssa, jonka mukaan nimen omaan kotihoidon puolelta olisi tällaista kuitenkin toivottu. Jos näin on, näettekö tässä ristiriitaa liittyen hallituksen toimintaohjeistukseen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista mahdollisuuksien mukaan?

– Eihän se hallituksen ohjeistus tarkoita sitä, etteivätkö omaiset voisi mennä käymään yli 70-vuotiaiden luona (kotona), jos omainen on terve eikä hänellä ole mitään flunssaa tai muita oireita. Eihän se tarkoita, etteivätkö omaiset voisi olla yli 70-vuotiaiden kanssa missään tekemisissä. Tähän tapaukseen minun on vaikea ottaa kantaa, kun en tiedä tarkemmin, mistä on kyse. Kaupungin puolesta emme ole kuitenkaan tällaista ohjetta antaneet (liittyen omaisten vastuuseen).

Hallituksen ohjeistuksen mukaan yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona (kotona) ei pidä tarpeettomasti vierailla. Toisaalta monia omaisia saattaa pelottaa kotihoidon työntekijöiden vaihtuvuus. Onko tiedossanne, että omaiset olisivat vapaaehtoisesti ottaneet enemmän vastuuta kotihoidossa olevista läheisistään peläten juuri kotihoidon työntekijöiden vaihtuvuutta ja tätä kautta tartuntariskiä? Kyseinen omainenkin kertoo saaneensa tällaista tietoa kotihoidon puolelta.

– Olen kuullut kyllä tällaisesta, mutta mitenkään isompaa keskustelua asiasta ei ole ollut.

Kyseinen omainenkin pelkäsi toisaalta kotihoidon työntekijöiden vaihtuvuutta ja tätä kautta tartuntariskiä, toisaalta sitä, että hän tartuttaisi koronaviruksen tietämättään läheiseensä, jos hän menee auttamaan ruokien lämmittämisissä ja pukemisissa, koska hänellä itsellään ei ole kotihoidon työntekijöiden vastaavaa osaamista hygieniasta.

Mitä sanotte hänelle?

– Hoidolliset toimenpiteet tekevät kotihoidon työntekijät jatkossakin, se on ihan selvä asia. Avustaviin tehtäviin (esimerkiksi ruokien lämmittämiset), omaisten on mahdollista osallistua, jotta saamme hoitohenkilöstön resurssit suunnattua varsinaisen hoitotyöhön. En pysty ottamaan tähän tapaukseen kantaa, mutta jokaisen omaisen täytyy tämä itse miettiä, koska omaisetkin ovat hyvin erilaisessa tilanteessa. Jotkut ovat itsekin yli 70-vuotiaita ja heillä voi olla joitain perussairauksia. Jos on täysin terve ja huolehtii hygieniasta, en näe, miksi sinne ei voisi mennä halutessaan auttamaan niin omainen kuin kotihoidon työntekijäkin.

Jos ja kun koronavirusepidemia pahenee, riittääkö teillä henkilöstö kotihoidon palveluissa? Voiko omainen luottaa siihen, ettei hänen tarvitse lähteä niin sanotusti kentälle?

– Teemme jo tällä hetkellä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja kaupungilla on vapautumassa henkilöstöä muista palveluista. Olemme tekemässä tällaista resurssipankkia. On selvä, että tulemme tarvitsemaan kotihoitoon ja erityisesti kotihoitoon auttavia käsiä muualta. Jos tämä tilanne pahenee ja meillä sairastuu myös henkilöstöä enemmän, on aivan selvä, ettei kotihoidon oma henkilöstö tule riittämään Tampereella, mutta ei se tule riittämään missään muuallakaan. Me teemme parhaillaan kartoitusta ja muun muassa sivistyspalveluiden puolelta pitäisi tulla tieto, paljonko apukäsiä sieltä on sote-puolelle saatavissa.