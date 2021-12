Talo USA:sta ilmaiseksi? Naisen taktiikkaa hämmästellään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

29-vuotias Demi Skipper onnistui vaihtamaan hiuspinnin omakotitaloon.

Yhdysvalloissa 29-vuotias nainen on onnistunut vaihtamaan tavallisen hiuspinnin omakotitaloon, the Guardian kertoo.

Talon saaminen vaati naiselta 1,5 vuodessa yhteensä 28 vaihtokauppaa. Yhteisöpalvelu TikTokiin projektia kuvannut Demi Skipper aloitti projektin laittamalla ilmoituksen pinnistä Craiglist-sivustolle. Tarkoituksena oli vaihtaa esineitä päikseen niin kauan, että hän saa vaihdossa talon. Nainen kertoo, että ei vaihtanut esineitä kenenkään kanssa, jonka tuntee. Hän ei myöskään vastaanottanut rahaa.

Ensimmäisenä nainen vaihtoi hiuspinnin korvakoruihin. Sen jälkeen hän vaihtoi korvakorut neljään margaritalasiin. Seuraavaksi hän vaihtoi esineitä niin, että sai ensin imurin, sitten lumilaudan, Apple-TV:n, kuulokkeet ja Xbox-pelikonsolin.

Pelikonsolin nainen vaihtoi vanhaan MacBookiin, MacBookin Canonin kameraan ja kameran merkkitennareihin. Tennarit olivat naisella kauan, ja niiden vaihtaminen oli vaikeaa. Lopulta nainen vaihtoi kengät iPhoneen ja iPhonen pieneen punaiseen matkailuautoon. Matkailuauto kuitenkin hajosi, joten hän joutui ensimmäistä kertaa vaihtamaan auton huonompaan esineeseen projektin aikana.

Seuraavaksi nainen sai vaihtokaupoissa sähköpotkulaudan, vuoden 2011 MacBook Pron, ruokakärryn ja MiniCooper-auton. Väliin mahtui vielä yksi epäonnistunut vaihtokauppa arvoltaan autoa vähäisempään timanttikoruun, jonka nainen vaihtoi sen jälkeen Mustang- ja Jeep-autoihin, pyörillä kuljetettavaan saunamökkiin, Honda CRV-autoon, kolmeen traktoriin ja viimein lähes 17 600 euron arvoiseen Chipotle-ruokaketjun VIP-korttiin.

Vaihdossa keräilykortista nainen sai 35 000 euron arvoisen matkailuvaunun ja sen jälkeen talon. Hän on toinen henkilö maailmassa, joka on onnistunut vaihtamaan hiuspinnin taloon. Ensimmäisenä haasteessa onnistui niin ikään yhdysvalloista kotoisin oleva Kyle MacDonald vuonna 2006.

Vaihtokaupoista ei aiheutunut naiselle muita kuluja postituskulujen lisäksi. Asunto on velaton.

Nainen kertoo, että kaikesta huolimatta asunnon saaminen vaihtokauppojen avulla oli kaikkea muuta kuin helppoa.

– Olin toinen henkilö maailmassa, joka on onnistunut tässä. Mutta haluan olla ensimmäinen, joka on onnistunut tässä kahdesti, nainen sanoo ja kertoo, että aikoo lahjoittaa seuraavan saamansa talon hyväntekeväisyyteen, nainen kertoo the Guardianille.

From hairpin to house: woman who mastered ‘trading up’ realizes dream https://t.co/VRl6Cpgt5o pic.twitter.com/l8SMGomHxM — MANUEL (@quetontaco2) December 11, 2021