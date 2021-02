Olympiastadionin remontista alle vuosi – HU: Maali rapisee jo

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Torni on kunnostettu viimeksi kymmenen vuotta sitten.

Vaikka Helsingin olympiastadionin yli 300 miljoonaa euroa maksanut remontti valmistui viime kesänä, ei stadionin kulunutta tornia aiota lähitulevaisuudessa maalata, Helsingin Uutiset kertoo. 72 metriä korkea torni on kulunut ja sen maali on paikoin jo rapissut, vaikka torni on peruskorjattu viimeksi vuonna 2011. Maalauksen kustannukset nousisivat puoleen miljoonaan euroon, kertoo stadionin peruskorjauksen projektipäällikkö Aulis Toivonen.

Tornin maalauksesta keskusteltiin stadionin remontin yhteydessä. Idea kaatui lisäkustannuksiin.

– Viimeisen vuoden aikana keskusteltiin rahoittajien kanssa, olisiko hyvä, että samassa yhteydessä myös torni maalattaisiin ja saataisiin näyttämään se yhtä uudelta kuin ympäröivä stadion. Kukaan ei ollut innoissaan, että lisätään kustannuksia. Toki siitä paljon puhuttiin, mutta todettiin, ettei se ole teknisessä mielessä niin kriittinen asia, Toivonen sanoo.

Toivonen korostaa tornin olevan yhä turvallinen. Asiasta ei ole käytännön haittaa vielä kymmeneen vuoteen, hän uskoo.

– Tummuminen on johtunut muun muassa räjäytystöistä, joita on tehty tornin vieressä. Louhintatyömaalta nousee aina pölyä, Toivonen toteaa.