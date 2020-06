Olli Rehn: Koronakriisin varjolla ei pidä syventää kestävyysvajetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Pankin pääjohtajan mukaan työmarkkinoilla on näytön paikka talouden elpymisvaiheessa.

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan koronapandemia on muistutus siitä, että hyvässä kunnossa oleva julkinen talous on korvaamaton suoja vaikeuksien koittaessa.

– On tärkeää, että finanssipoliittinen elvytys ajoittuu ja kohdistuu tehokkaasti. Koronakriisin varjolla ei ole syytä tehdä sellaisia pysyviä julkisten menojen lisäyksiä, jotka entisestään syventävät muutenkin mittavaa kestävyysvajetta, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoi tänään tiistaina tiedotustilaisuudessa.

– On tarpeen panostaa sellaisiin investointeihin ja rakenteellisiin uudistuksiin, joilla parannetaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, tuottavuuskehitystä ja työllisyysastetta, Rehn jatkoi.

Talouden elpymisen ennustetaan alkavan asteittain toisen vuosipuoliskon aikana. Tällöin Suomessakin on Rehnin mukaan varmistettava, että yritykset pystyvät kasvattamaan tuotantoaan. Yksi keskeinen tekijä tässä on työmarkkinoiden toiminta.

– Suomalaisilla työmarkkinoilla on näytön paikka myös talouden elpymisvaiheessa, Rehn totesi.

Monessa muussa maassa työn hinta reagoi heikentyneeseen taloustilanteeseen nopeasti.

Käsillä oleva kriisi on poikkeuksellinen, ja koordinoituja talouspolitiikan toimia tarvitaan Rehnin mukaan lisää myös Euroopan tasolla.

– Komission äskettäinen esitys EU:n elpymisrahastosta on päälinjoiltaan askel oikeaan suuntaan, vaikka esitystä jäsenvaltioiden käsittelyssä varmasti korjataankin. Suomen talouden kannalta on keskeistä, että tärkeimmän vientialueen eli Euroopan unionin talous on vakaalla pohjalla, Rehn sanoi.

