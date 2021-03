Olli Rehn HS:ssa: Eipäs-juupas -väittelyn tilalle avarampaa ajattelua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pandemian jälkeen Suomen talouden rakenteelliset ongelmat ovat edessä entistä vaikeampina.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo Helsingin Sanomille, että talouden elvytystä on syytä jatkaa ainakin tämän vuoden, jotta viruksen nakertama talouden perusta saadaan valettua tukevaksi. Samalla Rehn kuitenkin muistuttaa Suomen talouden rakenteellisista ongelmista, jotka eivät ole hävinneet minnekkään.

Työllisyysaste on yhä liian pieni rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan menoja, minkä lisäksi Suomen taloutta rasittaa väestön vanhenemisesta johtuva kestävyysvaje. Kestävyysvaje kertoo sen, kuinka paljon julkisen talouden menoja pitäisi karsia tai verotusta kiristää, jotta julkiset tulot riittäisivät kattamaan julkiset menot tulevaisuudessa. Suomen Pankin arvion mukaan se on 5,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kolmas suuri ongelma on heikko työn tuottavuus.

– Keskeinen kysymys on, voisimmeko Suomessa laajalla yhteistyöllä saada aikaan sellaisen kahden kärjen työllisyys- ja tuottavuuslinjauksen, jolla pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti nostetaan nämä kaksi tavoitetta talouspolitiikan keskipisteeseen. Tarkoitan työllisyysasteen kasvattamista samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa ja työn tuottavuuden kasvun vauhdittamista investoinneilla ja innovaatioilla, Rehn sanoo.

Rehn kaipaa eipäs-juupas- väittelyn tilalle avarampaa ajattelua talouspolitiikasta.

– Usein kuvitellaan, että olisi olemassa yksi patenttilääke kaikkiin Suomen talouden ongelmiin. Yksille se on paikallinen sopiminen, toisille se on työn tuottavuuden kasvun vauhdittaminen nimenomaan yrityksissä, kolmansille julkisten menojen ikuinen kasvattaminen ilman mitään rajoitteita ja neljänsille jotain muuta. Toivon hartaasti, että Suomessa viimein onnistuttaisiin välttämään jumittuminen eipäs–juupas-keskusteluun ja saataisiin aikaan nimenomaan monikärkinen ohjelma talouden kohentamiseksi.

Tuottavuuden parantamiseksi Rehn kannattaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ja Pekka Ala-Pietilän työryhmän tavoitetta kasvattaa tutkimus- ja innovaatiorahoitus neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.