Olli Rehn: Heikon kehityksen riski yhä merkittävä

Nyt on Suomen Pankin johtajan mielestä syytä lisätä luottamusta tulevaisuuteen.

– Takana on poikkeuksellisen vaikea koronakevät. Näemme nyt hieman kirkkaammin eteenpäin, mutta epävarmuus talouden näkymistä on yhä poikkeuksellisen suurta, hän kirjoittaa blogissaan.

Euroopan keskuspankissa odotetaan kansantalouden toiminnan elpyvän euroalueella vuoden kolmannella neljänneksellä.

– Kasvun voimistumiseen liittyy yhä epävarmuutta, ja heikomman kehityksen riski on yhä merkittävä. EKP:n neuvosto on siksi edelleen valmis käyttämään kaikkia välineitään tarpeen mukaan hintavakauden saavuttamiseksi sekä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi, Rehn muistuttaa.

Määrätietoisella ja oikein ajoitetulla rahapolitiikalla voidaan hänen mukaansa estää talouden syöksykierre, mutta kotitalouksien ja yritysten saaminen kuluttamaan ja investoimaan on vaikeampaa.

– Siksi nyt on syytä lisätä luottamusta tulevaisuuteen, jotta voidaan ylläpitää kokonaiskysyntää ja käynnistää investointeja. Tämä edellyttää kansainvälistä yhteistyötä kanssakäymisen ja kaupan hyväksi sekä kestävään kehitykseen tähtäävää talouspolitiikkaa kaikissa maissa, Rehn toteaa.

Rahapolitiikan näkökulmasta huoli ajautumisesta hitaan kasvun ja matalan inflaation loukkuun on viime vuosikymmenen mittaan voimistunut. Tätä on Rehnin mukaan ruokkinut pitkän aikavälin reaalikoron lasku, mitä koronakriisi on kärjistänyt.

– Sen vuoksi tuottavuutta lisäävät rakenteelliset toimet ovat oleellinen osa kestävän kehityksen mukaista talouspolitiikkaa. Investoinnit ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ovat tässä tärkeitä työkaluja, hän painottaa.

EKP ilmoitti tammikuussa käynnistävänsä rahapolitiikan strategiansa uudistamisen. Koronakriisi pysäytti työn, mutta se käynnistetään uudelleen syyskuussa ja kestää ensi vuoden syksyyn. Rehnin mukaan tavoitteena on strategia, joka ottaa taloudellisen toimintaympäristön isot muutokset kattavasti huomioon rahapolitiikassa.

– EKP:n ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettu hintavakaus. Se ei ole sattumaa. Historia on opettanut, että hintavakautta ylläpitämällä keskuspankki parhaiten turvaa kestävälle kasvulle ja korkealle työllisyydelle suotuisat olosuhteet, Rehn toteaa.