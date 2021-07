Olli-Pekka Heinonen: Saunassa on avaruus ajatella isoja asioita

IBO:n pääjohtaja valitsi saunan, leikin ja kynän kuvaamaan elämänarvojaan.

Opetushallituksen pääjohtajasta IB-ohjelmia hallinnoivan IBO:n pääjohtajaksi siirtynyt Olli-Pekka Heinonen sai 30.6 ilmestyneessä Nykypäivä-lehden haastattelussa tehtäväkseen pohtia kolmen sanan kautta itselleen tärkeitä elämänarvoja.

Sauna

– Sauna on erityinen tila, joka sallii pysähtymisen elämän isojen asioiden äärelle. Se on paikka, jossa kenelläkään ei ole natsoja. Kaikki on riisuttu pois. Siinä tilassa olemme periaatteessa tasa-arvoisia. Saunassa on avaruus ajatella isoja asioita – vapaana normaalien vuorovaikutustilanteiden rajoitteista. Tietyt pelisäännöt ovat silti olemassa. Saunassa toista ei keskeytetä ja kuunteleminen on luontevampaa kuin vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Sauna mahdollistaa aidon dialogin.

– Olen aina tykännyt käydä saunassa. Omien lasteni kanssa saunominen ja siellä käydyt keskustelut ovat olleet tärkeitä.

Minulle kaikkein mieluisin sauna on Eurajoella sijaitsevan mökkimme puusauna, joka on isoisäni rakentama.

Leikki

–Leikissä kiehtovaa on ajatus olla ikään kuin jotain muuta. Leikittiin sitten kauppaa, koulua tai piiloa, kaikki leikkijät tietävät, ettei tässä oikeasti olla, mutta ollaan kuin oltaisiin. Leikkiin sisältyy mahdollisuus harjoitella toiseksi tulemista. Se on sallittu tapa miettiä, entä jos olisinkin toisenlainen. Usein ihmiset haluaisivat kehittää itseään, mutta ovat jumissa, miten muutoksen voi tehdä.

– Leikissä voi harjoitella turvallisesti toisena olemista. Sen jälkeen voi palata vanhaan, mutta se antaa mahdollisuuden myös henkiseen kasvuun. Maailman katsomiseen toisen ihmisen näkökulmasta. Se on empatiamielessä äärimmäisen olennainen taito, josta meillä tässä ajassa on ehkä nimenomaan pulaa.

– Mietimme ehkä liian vähän myös sitä, että elämä on harjoittelua. Elämä ei ole suorittamista, jossa meidän olisi oltava aina valmiita tehdessämme jotain ja osattava kaikki heti.

– Itse leikin paljon ainakin ajatuksilla. Miten tuoda keskusteluihin uusia näkökulmia. Pyrin myös siihen, etten suhtautuisi asioihin liian vakavasti.

Kynä

– Kynä on ikään kuin ihmisen jatke. Se mahdollistaa pääsemisen ulommas, mihin ihminen itsessään kykenee. Kynään liittyy sellaisia arvoja kuin onnellisuus ja vapaus, koska siihen kytkeytyy voimakkaasti toimijuuden ajatus. Kun kirjoitat jotain, olet aktiivinen toimija. Se symboloi ihmisen kokonaisuutta, jossa mieli ja keho kuuluvat yhteen. On mielestä nousevia ajatuksia ja motoriikka, jota kynällä kirjoittaminen edustaa.

– Kirjoittaminen mahdollistaa toisen ihmisen tavoittamisen. Jotkut tutkijat katsovat myös, että käsin kirjoittamiseen liittyy vahvempi muistijälki. Monet ihmiset kirjoittavatkin muistiinpanoja, koska siinä samalla aktivoituu fyysinen tekeminen. Saatan itsekin muistaa asioita sillä perusteella, millä sivulla joku asia on ollut.

– Itselläni alkaa olla useita erilaisia vihkoja, joilla on kaikilla oma funktionsa. Pienimpään vihkoon kirjoitan ylös kaikki sellaiset asiat, mitä minun pitää tehdä. En pidä oikeastaan mielen päälläni mitään, koska se vapauttaa.

– Yhteen vihkoon kirjoitan kaikki esitykset, alustukset, puheet ja muut sellaiset. Sitten minulla on elämän suurten kysymysten vihko, jota täytän vähintään kaksi kertaa vuodessa, monesti useammin. Pohdin siinä elämän isoja ratkaisuja ja asetan itselleni myös erilaisia tavoitteita ihmiseksi kasvamisessa. Voin palata taaksepäin aiemmin kirjoittamaani tai katsoa suoraan tulevaan.

– Sitten minulla on vielä vihko, johon olen koonnut erilaisia listoja. Sieltä löytyvät esimerkiksi kaikki lukemani kirjat. Olen listannut sinne myös erilaisia elämäntapahtumia aikajanalla.

