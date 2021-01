”Ollaan maaliskuun tilanteessa – kohta on liian myöhäistä”

Apulaisprofessori Tuuli Lappalainen kysyy rajatoimien perään.

Yhdysvaltain Columbian yliopiston apulaisprofessori, geenitutkija Tuuli Lappalainen varoittaa Britanniasta lähteneestä uudesta ja entistä herkemmin tarttuvasta koronavirusmuunnoksesta. Hän kysyy Twitterissä rajatoimien perään.

– Ollaako Suomessa pikaisesti pystyttämässä testipisteitä jokaiselle rajanylityspaikalle ja säädöksiä ja käytäntöjä jokaisen maahantulijan pakkotestaukseen tulomaasta riippumatta?, Lappalainen tivaa.

Hänen mukaansa alkaa olla kiire.

– Nyt ollaan maaliskuun alkupuolen kaltaisessa tilanteessa. Kohta on liian myöhäistä, Lappalainen sanoo.

Hän viittaa Tanskan tilanteeseen. Siellä ilmoitettiin tänään uusista entistä tiukemmista rajoitustoimista. Tanskan kansanterveysviranomainen SSI on varoittanut, että maalla on vain noin kuusi viikkoa aikaa painaa tartuntaluvut mahdollisimman alas ennen kuin virusmuunnos muuttuu epidemiassa hallitsevaksi. Tanskassa on ollut arviolta noin 800 uuden muunnoksen tartuntaa, ja maa on ottamassa käyttöön testin, joka tunnistaa variantin.

Paheneva epidemia on vienyt tällä viikolla Skotlannin ja Britannian kansallisiin sulkutiloihin. Huoli virusmuunnoksesta on vaikuttanut keskeisesti ratkaisuihin. Myös Suomessa on väläytelty siirtymistä taudin tukahduttamisen strategiaan. Konkreettisiin toimiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole lähdetty.

