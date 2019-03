Olkiluoto 3 -ydinlaitosyksikölle käyttölupa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvosto myönsi TVO:n Olkiluoto 3 -laitosyksikölle ydinenergialain mukaisen käyttöluvan.

Valmistelut Olkiluoto 3 -laitosyksikön käytön aloittamiseksi ovat meneillään. TVO:n oman ilmoituksen mukaan se tähtää laitoksen säännöllisen kaupallisen käytön aloittamiseen vuoden 2020 alussa.

Säteilyturvakeskus STUK valvoo valmistelujen ja töiden etenemistä ja tekee ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä tarkastuksen todetakseen, että laitoksen turvallisen käytön edellytykset täyttyvät kaikilta osin. Latausluvan myöntämisen jälkeen voimayhtiö voi aloittaa laitoksen käytön.

– Meidän on tehtävä kaikki voitava Ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Olkiluoto 3:n kauan odotettu käyttöönotto tulee osaltaan myötävaikuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Suomen sähköntuotannosta liki 80 prosenttia on jo päästötöntä. Uusi ydinvoimayksikkö nostaa tämän osuuden noin 85 prosenttiin, toteaa asunto- energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Harkitessaan käyttöluvan myöntämisen edellytysten täyttymistä valtioneuvosto nojasi erityisesti Säteilyturvakeskuksen antamaan myönteiseen lausuntoon ja siihen liittyvään laajaan turvallisuusarvioon. STUK on arvioinut, että Olkiluoto 3:n toiminta on turvallista ja täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Sen lausunnossa ei tuotu esiin turvallisuussyitä, jotka asettaisivat esteitä luvan myöntämiselle haetulla tavalla.

Käyttöluvan ehtojen mukaan TVO:n on tehtävä vuoden 2028 loppuun mennessä määräaikainen turvallisuusarviointi Olkiluoto 3 -laitoksesta. Arvioinnin sisältö määräytyy soveltuvien kansainvälisten ja kansallisten suositusten ja käytäntöjen sekä STUK:n antamien määräysten ja vaatimusten mukaan.

Muut lupaehdot liittyvät ydinmateriaalin hallussapitoon, tuottamiseen, käsittelyyn, käyttöön ja varastointiin sekä ydinjätehuoltoon.

Olkiluoto 3:sta tulee Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinoiden suurin voimalaitosyksikkö. Sen vuosituotanto tulee kattamaan noin 15 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä. Laitoksen tuotanto kattaa yksinään kylmimpinä talvipäivinä kymmenen prosenttia tarvittavasta sähkötehosta. Tämä pienentää merkittävästi tehon alijäämää ja vähentää tuontiriippuvuutta kulutushuippujen aikana.

Käyttölupa on voimassa 31.12.2038 saakka. Olkiluoto 3 -laitosyksikköä on suunniteltu käytettävän vuosihuoltoja lukuun ottamatta jatkuvatoimisesti. Sen suunniteltu toiminta-aika on vähintään 60 vuotta. Tämän mukaisesti laitoksen toiminta-aika päättyisi noin vuonna 2080. Sen tekninen käyttöikä voi kuitenkin olla merkittävästi alun perin suunniteltua pidempikin.

Laitoksen nimellislämpöteho on 4 300 megawattia (MW) ja nettosähköteho noin 1 600 MW.