Öljytankkeri liekeissä, väitetään uponneen torpedoiskussa

Kahden öljytankkerin kerrotaan vaurioineen pahoin Omaninlahdella tehdyssä mahdollisessa torpedohyökkäyksessä.

Norjalainen Frontline-yhtiö on kiistänyt Libanonin ja Iranin mediassa esitetyt väitteet, joiden mukaan sen omistama Front Altair -tankkeri olisi uponnut kärsimiensä vaurioiden johdosta. Frontlinen mukaan alus on evakuoitu, mutta toistaiseksi pinnalla.

Myös japanilaisomistuksessa olevaan Kokuka Courageous -tankkeriin tehtiin samankaltainen isku torstaina. Aluksen omistaja vahvistaa CNN:lle, että laivaan osui kaksi ”jonkinlaista ammusta”, joista ensimmäinen osui hieman vesirajan yläpuolelle. Kaikki 21 miehistön jäsentä siirrettiin pelastusveneisiin ja toiselle laivalle.

Kokuka Courageous ajelehtii parhaillaan rahtinaan ”kemiallisia tuotteita”.

Molemmat alukset ilmoittivat noin kello 6.30 paikallista aikaa joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi ja taistelevansa tulipaloa vastaan.

Läheisellä maakaasutankkerilla työskentelevä navigaattori Donald MacLeod kertoi twitterissä alkuiltapäivästä, että pelastusalus E-TWO on saapunut pinnalla olevan Front Altairin luokse.

– Alus odottaa vielä lyhyen välimatkan päässä. Radioilmoituksen mukaan tankkerin vesirajan yläpuolella on suuri aukko, jonka kautta öljylasti valuu ulos. Alus on edelleen liekeissä, MacLeod toteaa.

Yhdysvaltain ja Iranin sota-alusten ja lentokoneiden kerrotaan myös liikkuvan hyökkäyspaikan lähellä.

– Iranin laivasto on tiedustellut eri aluksilta niiden aikeita ja määränpäätä. He ovat myös yrittäneet tavoittaa Kokuka Courageous -tankkerin kapteenia, toistaiseksi turhaan, Donald MacLeod kirjoittaa.

Yhdysvaltain viides laivasto on ilmoittanut vastanneensa kahteen erilliseen hätäkutsuun torstaiaamuna. Tiedotteen mukaan laivaston alukset ovat saapuneet alueelle tarjoamaan apuaan.

The Front Altair is on fire and has a large whole in the Starboard side which is leaking it’s cargo https://t.co/OLDWmTFULs

— CNW (@ConflictsW) June 13, 2019