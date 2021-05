”Olisi pohdittava haluammeko ylipäätään olla Euroopan unionin jäseniä”

Keskustan varapuheenjohtajan mukaan Suomen maksuosuus on pienin EU:n nettomaksajien joukossa.

Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen sanoi vappupuheessaan EU:n elpymisvälineen olevan Suomen etu. Samalla Pakarinen kuitenkin korosti keskustan olevan ehdoton siinä, että paketin pitää jäädä kertaluontoiseksi.

– Tämä on keskustan ehdoton kanta. Emme halua luoda unionista velkaunionia. Toisekseen keskustelua on käyty paljon siitä, miksi maksamme elpymisvälineeseen enemmän kuin sieltä saamme. Tämä on totta. Olemme aina olleet unionin nettomaksajia. Maksamme siis Euroopan unioniin hieman enemmän kuin sieltä saamme takaisin. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä huomioida, että vertailtaessa muita EU:n nettomaksajia, kuten esimerkiksi Ruotsia, Hollantia, Saksaa, Tanskaa ja Itävaltaa maksamme unioniin kaikkein vähiten. Esimerkiksi naapurimaa Ruotsin maksuosuus on lähes kaksinkertainen. Tämä pätee myös uuden budjetin ja elpymisvälineen osalta. Suomen maksuosuus näistä on pienin nettomaksajien joukossa, jopa pienempi kuin Ranskan.

Pakarinen toivoi avointa keskustelua eurooppapolitiikan vaihtoehdoista.

– Jos kyseenalaistamme sen, että maksamme unioniin enemmän kuin sieltä saamme, olisi meidän pohdittava haluammeko ylipäätään olla Euroopan unionin jäseniä. EU:ssa on paljonkin kritisoitavaa ja korjattavaa. Siitäkin huolimatta näen, että pienenä maana meidän on järkevä olla osa jotain suurempaa. Ei kuitenkaan enemmän EU:ta vaan ennemminkin lisää parempaa EU:ta.