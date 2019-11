”Olisi loogista, jos Posti pakittaisi siirrosta”

Pakettilajittelijat joutuvat noudattamaan Medialiiton ja Teollisuusliiton työehtosopimusta sopimuskauden loppuun.

Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmbergin mielestä olisi johdonmukaista, jos Posti peruisi pakettilajittelua koskevan liikkeenluovutuksen ja palauttaisi lajittelijat alkuperäisen työehtosopimuksen (tes) piiriin.

Posti siirsi syyskuun alussa 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiö Posti Palvelut -yhtiöön. Samalla työntekijät siirtyivät Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn ja Palvelualojen työnantajat Paltan välisestä tessistä Medialiiton ja Teollisuusliiton tessiin.

Pitäisikö Postin siis perua liikkeenluovutus ja palauttaa Medialiitolle ja Teollisuusliitolle siirretyt tessit takaisin Paltalle ja Paulle?

Holmbergin mukaan Postin on harkittava asiaa. Kysymys on nyt pakettilajittelusta, joka on muodostunut ongelmaksi.

Holmberg korostaa, että Posti päätti konsernin sisällä siirtää pakettilajittelijat Posti Palvelut -yhtiöön päästäkseen noudattamaan Medialiitoon ja Teollisuusliiton välistä työehtosopimusta. Holmbergin mukaan he näkivät sen joustavammaksi tai edullisemmaksi.

– He (Posti) kertoivat eilen, että ovat valmiita sopimaan PAUn kanssa siten, että kaikki jatkuu ennallaan tai että he noudattavat Paltan ja PAUn sopimusta.

– Kyllä siinä tapauksessa olisi loogista, että he pakittaisivat tästä siirrosta, koska sitä sopimusta he voivat tietyn siirtymäkauden jälkeen noudattaa Paltan ja PAUn välillä. Ei sitä kannata tänne Medialiittoon tulla noudattamaan, eikä se ole mahdollistakaan.

Medialiitto korostaa, että liitto ei ole kiistan osapuoli eikä se neuvottele PAUn kanssa. Medialiitto neuvottelee Teollisuusliiton kanssa eikä ota samalle alueelle muita liittoja neuvottelukumppaniksi.

Olisiko pakituksessa juridisia ongelmia?

– Se on Postin liiketoimintapäätös, liikkeenluovutus. Heillä on täysi valta tehdä se, ja siirtää se takaisin.

Holmberg kuitenkin muistuttaa, että pakettilajittelijat joutuvat noudattamaan Medialiiton ja Teollisuusliiton työehtosopimusta sopimuskauden loppuun.

Se voi loppua seuraavan tammikuun lopussa tai vuoden 2021 tammikuun lopussa, jos optiovuodesta sovitaan.

– Sen aikana pakettilajittelijat joutuvat noudattamaan Medialiiton ja Teollisuusliiton tessiä. Mutta tähän on jo Medialiiton ja Teollisuusliiton välillä sovittu sellaiset parannukset, joita Posti palvelut Oy on halunnut luvata työntekijöille, kuten että kenenkään palkka ei parin vuoden aikana laske.

– Sellaisen sopimuksen me olemme heille yrityskohtaisesti tehneet. Nykyiset pakettilajittelijat eivät joutuisi heikommille ehdoille ja voisivat palata meidän sopimuskautemme loputtua takaisin Paltan ja PAUn piiriin, jossa molemmat osapuolet haluaisivat jatkaa.