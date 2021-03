”Olisi kuolinisku” – Teatterit jäämässä pois tapahtumatakuusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriöt valmistelevat tapahtumatakuuta tapahtuma-alalle, mutta teatteritoiminta on jäämässä ulkopuolelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat yhdessä tapahtumatakuuta tapahtuma-alan toimijoille. Sen puitteissa tappioita voitaisiin korvata, jos tapahtumanjärjestäjän suunnitelmat peruuntuvat koronavirukseen liittyvistä kokoontumisrajoituksista johtuen.

Tapahtumatakuuta tavoitellaan kesäkuuhun mennessä, mutta tietojen mukaan teatteritoiminta ollaan jättämässä sen ulkopuolelle.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen tuomitsee hallituksen kaavaileman teatterien rajaamisen ulos tuesta.

– Hallitus on hidastellut tapahtuma-alan tukemisessa jo pitkään ja tukimuotoja kasataan kokoon reaktiivisesti kiireen alla. Tapahtuma-ala on kärsinyt koronarajoituksista merkittävästi jo vuoden verran ja alan toimijoiden luottamus hallituksen toimintaan murenee päivä päivältä. Kulttuuriin ja tapahtumiin kohdistuvat rajoitukset rajoittavat perustuslain mukaista elinkeinovapautta. On siis välttämätöntä, että julkinen valta korvaa rajoitustoimista aiheutuneita taloudellisia vahinkoja reilusti ja yhdenvertaisesti, Ikonen sanoo.

Hän huomauttaa, että kesäteatterit ovat merkittävä osa kulttuuritarjontaa ja ne työllistävät suuren joukon ihmisiä ja mahdollistavat useita liitännäiselinkeinoja.

– Tuleva kesä ei näytä lupaavalta tapahtuma-alan suhteen ja teatterien jättäminen tapahtumatakuun ulkopuolelle on suoranainen kuolinisku ammattikesäteattereille ympäri Suomen, Ikonen sanoo.

– Kesäteatterit eivät saa minkäänlaista valtion tukea ja ne ovat aivan eri asemassa, kuin valtionosuuden piirissä olevat talviteatterit, jotka nekin kärsivät erittäin suurista vaikeuksista tuesta huolimatta. Taloudellisten vaurioiden lisäksi henkisiä vahinkoja tullaan yhteiskunnassamme korjaamaan vielä pitkään, hän jatkaa.

Kokoomus on vaatinut, että hallitus valmistelisi kulttuuri- ja tapahtuma-alalle selkeän suunnitelman ulos kriisistä, jossa määriteltäisiin selkeät kriteerit, jotta tapahtumia voitaisiin järjestää terveysturvallisuus huomioiden.

Lisäksi puolue on penännyt vastausta siihen, milloin hallitus tuo eduskuntaan kompensaatiomallin, jolla korvataan alalle koituvia taloudellisia menetyksiä.

Ikonen on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.