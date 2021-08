”Olin surullinen ja hämmästynyt Pekka Haavistosta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin ja virkamiehen asiat eivät ex-ulkoministeri Timo Soinin mukaan saisi kärjistyä nähdyllä tavalla.

Entinen ulkoministeri ja PS:n ex-johtaja Timo Soini sivuaa uutuuskirjassaan Yhden miehen enemmistö (Otava) ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) al-Hol-kohua. Eduskunnan perustuslakivaliokunta piti Haaviston menettelyä lainvastaisena ja moitittavana.

Timo Soini toteaa seuranneensa ”emeritusministerinä” hämmentyneenä konsulipäällikkö Pasi Tuomisen ja Pekka Haaviston kiistelyä al-Holin naisista ja lapsista.

– Minun ei ole mikään pakko, eikä sen kummemmin tarvettakaan, sanoa mielipidettä asiasta, joka ei minulle kuulunut eikä ollut millään tavoin enää vallassani. Neljä vuotta ministerinä on kuitenkin jättänyt jälkensä, seuraan ministeriön asioita, sain sieltä paljon ystäviä ja pysyvän innon talon asioihin. Olin etupäässä surullinen ja hämmästynyt lukiessani mediasta asian eri vaiheista, surullinen enemmän kuin mitään muuta, Timo Soini kirjoittaa.

– Asiat eivät saisi kärjistyä ministerin ja virkamiehen kesken siihen pisteeseen, mihin ne tässä tapauksessa kärjistyivät. Siitä ei seuraa mitään hyvää, niin kuin nyt on nähty. Olin esittänyt konsulipäällikkö Tuomiselle jatkoa aivan ministerikauteni lopussa. Tuominen kävi sen jälkeen työhuoneessani ja totesi humoristisesti, että kyllähän tämä hyvä on, kun et suurlähettilääksi esittänyt. Kävimme rennon, informatiivisen ja mukavan keskustelun Ala-Härkösen suvusta. Kyllä siinä mennyttä neljää vuotta monin tavoin sivuttiin, kiperiä pähkinöitä riitti meillekin, mutta niistä selvittiin. Poliittista ohjausta annoin sellaisiin asioihin, joihin sitä piti antaa, ja sellaisiin en, mihin poliittinen ohjaus ei kuulu. (Antti) Rinteen hallitus jatkoi Tuomisen kautta valtioneuvoston päätöksellä.

Soini sivuaa Haaviston käytöstä myös kertoessaan eduskunnan itseään koskeneesta luottamusäänestyksestä. Pekka Haavisto ja Jutta Urpilainen olivat Soinin ulkoministerinä nimittämiä erityisedustajia.

– Huomioni kiinnittyi ulkopoliittisiin erityisedustajiini, entiseen ja nykyiseen. He nyt ainakin tietävät, mikä olin miehiäni, mitä olin tehnyt ja mitä en. Jutta Urpilainen olisi poissa äänestyksestä, minkä hän kertoi minulle etukäteen. Pekka Haavisto sen sijaan äänesti minulle epäluottamusta. Puoluepolitiikka ratkaisi, ja samalla Pekka tuli punnituksi, Soini toteaa.

– Tämä näytelmä oli räikeän poliittinen ja valheellinen alusta loppuun asti, ja myös kilpailijani tietävät sen. Siksi se tuntui minusta erityisen pahalta. Perussuomalaiset menettivät minun silmissäni kaiken arvokkuutensa, tyhjän äänestäminen oli synti ja häpeä, kun jokainen heistä vuosien kokemuksella tiesi, mikä minä nimenomaan tässä asiassa olen miehiäni.

