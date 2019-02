”Olin ministeri – tämän vuoksi en laittanut hoitajamitoitusta lakiin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osmo Soininvaara huomauttaa, että Esperinkin sopimuksessa oli henkilöstömitoitus.

Vihreiden Osmo Soininvaara toimi vuosituhannen alussa peruspalveluministerinä. Nyt hän kertoo blogissaan, miksi ei aikanaan laittanut henkilöstömitoitusta mukaan valmistelemaansa asetukseen. Tuolloin kohuttiin kunnallisista vanhusten palveluista.

– Laaditutin pikavauhtia vanhusten huollon laatusuositukset. Niissä oli myös suositukset henkilöstömitoitukseksi. Minua vaadittiin julkaisemaan se asetuksena, mutta en julkaissut. Sen sijaan sanoin, että jos näitä ei aleta ottaa vakavasti, muutamme otsikon asetukseksi, Osmo Soininvaara kirjoittaa.

– Miksi en halunnut panna henkilöstömitoitusta asetukseen? Se olisi kiinnittänyt palveluntuotannon tavan. Olisimme määränneet palvelut tuotettavaksi 2000-luvun alun tavoilla hamaan iäisyyteen.

Hänen mukaansa mittari on huono sikälikin, että sitä voi manipuloida.

– Henkilökuntaa on kyllä tarpeeksi, mutta heidät pannaan tekemään muuta työtä. Ruoka esimerkiksi voidaan tehdä paikan päällä tai tilata muualta. Jos molemmissa tapauksissa henkilökuntaa on yhtä paljon, hoitoon käytetty aika ei ole sama. Jos taas vaaditaan, että ruuan laittoon käytetään aivan eri henkilöitä, eivätkä nämä saa osallistua vanhusten hoitoon millään muulla tavalla tai jos osallistuvat, sitä ei oteta huomioon, on tehty typerä päätös, Soininvaara kuvailee.

– Hoidon laadulle pitäisi siis keksiä mittareita, jotka kertovat siitä, mitä on tehty sen sijaan että kertoisivat, mitä on panostettu.

Hän sanoo ymmärtävänsä jossain määrin ajatusta, että kitsaita kuntia pitäisi kaitsea lakiin kirjoitettavilla normeilla. Sitä hän ei ymmärrä, että näitä normeja käytettäisiin kuntien ostopalveluihin.

– Eikö tämä tehtävä kuulu kunnalle, joka ostaa palvelut? Jos lehtitiedot pitävät paikkansa (mikä ei ole aina varmaa), Esperin sopimuksessa oli henkilöstömitoitus, jota ei vain noudatettu. Silloin kyse ei ollut henkilöstömitoituksen puutteesta vaan valvonnasta, Soininvaara huomauttaa.

– Lakia parempi paikka normittaa henkilöstömitoitusta on kunnan tekemä sopimus, koska silloin voidaan ottaa huomioon yllä mainitut tekijät – siis vaikka robotit ja se, tehdäänkö ruoka paikan päällä ja kuinka vaikeahoitoisia vanhuksia laitoksessa on ja niin edelleen. Jos tilat ovat toimimattomat, tarvitaan henkilökuntaa enemmän.