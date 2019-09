”Olin ISIS:n vauvakone” – kaikki kuolivat

The Sun on haastatellut ISIS-morsian Shamima Begumia, 19. Hän valittaa olleensa järjestölle pelkkä vauvantekokone ja haluaa palata Britanniaan vankina.

Shamima Begum oli yksi kolmesta 15-16-vuotiaasta brittikoulutytöstä, jotka herättivät 2015 huomiota karatessaan Syyriaan. Nyt hän on ollut naimisissa ”kalifaatissa” hollantilaisen jihadistin kanssa ja saanut kolme lasta, jotka kaikki kuolivat aliravitsemukseen ja tauteihin.

– Ensimmäiset kahdeksan kuukautta (kalifaatissa) odotin kotona miestäni joka oli vankilassa vakoilusta epäiltynä. Sen jälkeen tein koko ajan lapsia. En edes puhunut arabiaa, Begum sanoo.

Hän sanoo tulleensa aivopestyksi ja haluaisi Syyrian leiriltä brittivankilaan saadakseen koulutusta ja psykiatrista apua.

– Henkisesti olen todella pahassa kunnossa. Tarvitsen terapiaa tuskani vuoksi. Se on niin rankkaa. Olen menettänyt kaikki lapseni.- Minulla ei ole todellisia ystäviä. Olen menettänyt kaikki ystävät jotka tulivat mukanani.

– Vihaan ISIS:tä niin paljon. Vihaan niitä naisia ja sitä minkä puolesta he ovat ja uskovat ja ajattelevat että he voivat terrorisoida kaikkia jotka eivät ole samaa mieltä.

Naiselta on viety Britannian kansalaisuus. Hän kiistää olleensa mukana ISIS:n naisten kovaotteisissa järjestysjoukoissa.

The Times on haastatellut leirin vartijaa, jonka mukaan nainen ”ei koskaan vuodattanut kyyneltäkään” lasten hautajaisseremonioissa.

– Baghuzista lähdön jälkeen todella kadun kaikkea mitä tein, ja haluaisin palata Britanniaan saadakseni toisen mahdollisuuden elämässäni, Shamima Begum sanoo.

Shamima Begum: IS bride can never return to UK, says Home Secretary Priti Patel https://t.co/ske9WqCS6G

— Sky News (@SkyNews) September 29, 2019