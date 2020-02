Olikohan se toinen puhe parempi? Hauskoja välihuutoja eduskunnassa

Kerkeimmät kansanedustajat pistivät täysistunnossa parastaan.

Eduskunnassa käytiin tiistaina valtiopäivien avauskeskustelu. Ehkä kärkkäimmät välihuutoja harrastavat kansanedustajat eli kokoomuksen Ben Zyskowicz ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki olivat paljon äänessä ja onnistuivat useita kertoja.

Vasemmistoliiton Juho Kautto sanoi puheensa aluksi hylkäävänsä sen valmistellun version, kun salissa näköjään pärjää vähemmälläkin valmistelulla. Hän sanoi ymmärtävänsä kokoomuksessa ottavan koville, kun on neljä-viisi vuotta hallituksessa päässyt pienituloisia kurittamaan, mutta kokoomuksen oppositioon joutuminen ei Kauton mukaan ole kaikille kansalaisille ikävä asia.

– Olikohan se valmisteltu puhe parempi?, Ben Zyskowicz kysyi tässä kohtaa välihuudollaan.

Vihreiden Emma Kari totesi, että ”meille on selvää, että jos päästöjä ei vähennetä tarpeeksi jollain sektorilla, on toisaalla tehtävä enemmän”.

– Jos esimerkiksi liikenteen päästöt eivät vähene tarpeeksi, vähennetään enemmän teollisuudesta, jos turpeesta ei luovuta, on esimerkiksi maataloudessa tehtävä sitäkin enemmän, Emma Kari sanoi.

– Tämmöisiä ystäviä teillä on, Ben Zyskowicz huikkasi vihreiden hallituskumppani keskustan suuntaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) todetessa hallituksen sitoutuneen 30 000 uuden työllisen toimenpiteisiin ensi budjettiriiheen mennessä Zyskowicz huusi ”niitä odotellessa”. Hoitajamitoituksen tullessa puheeksi hän huomautti ”ja voimaan -23”.

Sanna Marin totesi, että ”arvio on virheellinen, jos arvioidaan, että perhevapaauudistus vähentäisi äitien mahdollisuutta käyttää perhevapaita”.

– Puhutaanko siellä äideistä?, Zyskowicz havahtui.

Viittaus kohdistui kohuun siitä, että laissa puhutaan äitien sijaan synnyttäjistä.

– Teillä on listoja, teillä on tiekarttoja, teillä on työryhmiä, aikatauluja, mutta jos pohditaan sitä, mitä konkreettisia päätöksiä olette tehneet työllisyyden edistämiseksi, niin voin sanoa, että hallitus ei ole pannut tikkua ristiin työllisyyden edistämiseksi päätöstasolla. Erikseen ovat ne valtiosihteerit ja avustajat — niiden työllisyydestä on huolehdittu kiitettävästi, Ben Zyskowicz totesi hallitukselle varsinaisessa puheenvuorossaan.

PS tuntee Kiinan

Paavo Arhinmäki nauratti kansanedustajia viittauksellaan uutisiin PS:n kansanedustajien erikoisista Kiina-yhteyksistä.

– Perussuomalaisten ryhmässä ymmärtääkseni pitäisi olla Kiinan teollisuuden tuntemusta ja pitäisi tietää se, että nimenomaan Suomi pärjää ilmastonmuutoksessa sillä, että luodaan uutta teknologiaa, Paavo Arhinmäki totesi.

PS:n Ville Tavio totesi, että työllisyyden nostamisesta puhuminen ei ole työllisyystoimi vaan tavoite, ja siihen tarvitaan tehokkaita toimia.

– No niin, nyt kuullaan niitä esityksiä, Paavo Arhinmäki huusi väliin.

Vielä PS:n Jussi Halla-ahonkaan puheenvuorossakaan niitä ei kuitenkaan kuultu.

– Siinä ei tullut edelleenkään yhtään työllistämiskeinoa, Arhinmäki ihmetteli.

SDP:n Antti Lindtman kysyi, ovatko kokoomuslaiset tosissaan todetessaan, että hallituksen on muutettava suuntaa tai erottava.

– Kokoomuksella on ollut pikkusen hassuttelua viime aikoina, Paavo Arhinmäki kommentoi paikaltaan.