Oligarkilla jättihanke Saimaalla, ministeriö IL:lle: Hanketta seurataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusministeriön mukaan Kotasaaren kiinteistöjen pakkolunastus on mahdollinen.

Iltalehden mukaan venäläisoligarkki Igor Kesaevilla on käynnissä suuri rakennushanke Saimaalla sijaitsevassa Kotasaaressa. Saaren rannasta on suora näköyhteys strategisesti tärkeälle Saimaan syväväylälle.

Rakennuttajan mukaan kyseessä on lomakylä. Puolustusministeriö kertoo Iltalehdelle, että se seuraa tarkasti alueen käyttöä.

Saarta ostaessaan FSB:hen ja Venäjän mafiaan linkittyvä Kesaev on esittänyt ainoastaan Kyproksen passin. Maa myöntää rikkaille venäläisille EU-passeja rahaa ja investointeja vastaan.

– Voimme vahvistaa, että Kotasaaren rakennushanke on seurannassamme. Kesaevin tai kenenkään muun kultaisen passin ostajan on turha kuvitella, että he välttäisivät valvontamme, Anu Sallinen puolustusministeriöstä kertoo IL:lle.

Ministeriö seuraa tarkasti kiinteistökauppoja, joissa ostaja tulee Kyprokselta, Kreikasta, Bulgariasta, Maltalta tai Portugalista. Neljä ensin mainittua käy kauppaa EU-passeilla, Portugali taas oleskeluluvilla.

Sallinen ei sulje pois pakkolunastuksen mahdollisuutta, mikäli kiinteistön nähdään uhkaavan kansallista turvallisuutta.

– Mikäli kultaisella passilla hankittu kiinteistö aiheuttaisi Suomelle kansallisen turvallisuuden uhan, puolustusministeriö voisi käynnistää viimeisenä keinona pakkolunastusprosessin kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.