”Oletteko tavanneet vihreää, joka myöntäisi tehneensä virheen?”

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty vihreiden kampanjointia ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) hyväksi sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta julkisti mietintönsä al-Hol-tapauksesta. Päätöksen mukaan Haavisto toimi lainvastaisesti yrittäessään siirtää ulkoministeriön konsulipäällikköä, mutta syytettä hän ei saa.

Vihreiden some-kampanjassa heidän monet kärkinimensä ovat julistaneet ”suomalaisten lasten auttamisen” olleen tapauksen motiivina. Pekka Haavisto itse muotoili blogissaan ja Instagramissa, että ”lausunnoista näkyy kuultujen asiantuntijoiden enemmistön selvä kanta: mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut”.

Aiemmin viikolla vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto taivutteli perustuslakivaliokunnan hallituspuolueiden jäseniä Pekka Haavistolle myönteisemmän päätöstekstin taakse. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on twiitannut Uuden Suomen jutun, jossa Outi Alanko-Kahiluoto sanoo, ettei hän ole mielestään tehnyt mitään väärää.

– Oletteko koskaan tavanneet vihreää, joka myöntäisi tehneensä virheen? Pyytäisi anteeksi ja katuisi? #selvästimuitaparempia #perustuslakivaliokunta #virheettömät ⁦@vihreat

⁩ #vihreät, Timo Heinonen twiittaa.

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasosen twiitin mukaan on ”surullista, että lähditte tälle tielle, vihreät”.

– Faktoja sumentavan mielikuvapolitiikan ei toivoisi leviävän Suomeen.

Eduskunnan täysistunnossa on perjantaina muistutus ulkoministerin virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta. Mahdollinen äänestys on ensi viikolla.

Tällaisen poliittisen spinnauksen edessä reaktio on samanlainen epäusko kuin trumpilaisen retoriikan kohdalla. Politiikan edellytys on, että edes perusfaktat ovat jaetut. Tässä politiikka viedään niiden alueelle, millä on pelkästään kielteisiä seurauksia demokratialle. https://t.co/JImRy6SQvb

— Johanna Vuorelma (@VuorelmaJohanna) December 10, 2020