Oletko kuullut Uuden-Seelannin virusmuunnoksesta?

Vaarallisia mutaatiota on syntynyt paikoissa, joissa koronavirus on päässyt leviämään hallitsemattomasti.

Tutkija ja lääkäri Ashish Jha huomauttaa, että koronaviruksen huolta aiheuttavat virusmuunnokset ovat syntyneet paikoissa, joissa epidemia päässyt kiihtymään hallitsemattomasti.

– Oletko kuullut SARS-CoV-2-variantista Japanissa? Etkö? Entä Etelä-Koreasta lähteneestä? Etkö? Varmasti olet kuullut Uuden-Seelannin ja Vietnamin muunnoksista? Et tietenkään, sillä mistään näistä paikoista ei ole lähtenyt pelottavia virusmuunnoksia, Brownin yliopiston dekaanina toimiva Ashish Jha kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa muunnoksia synnyttäneillä paikoilla tulee olemaan suuri merkitys pandemian etenemisen kannalta.

– Variantteja syntyy, kun infektiot leviävät hallitsemattomasti. Evolutiivinen valintapaine johtaa vaarallisiin mutaatioihin, jotka ajoittain menestyvät. On syytä muistaa, että jokaisen uuden infektion kohdalla on mahdollisuus ”virheisiin” eli mutaatioihin, Jha sanoo.

Suurin osa RNA:n kopiointiin liittyvistä virheistä on merkityksettömiä kliinisen taudinkuvan kannalta. Ajoittain sarja mutaatioita voi tehdä viruksesta helpommin tarttuvan, nostaa kuolleisuutta tai heikentää alkuperäistä virusta vastaan kehitettyjen rokotteiden tehokkuutta.

Tähän mennessä elinkelpoisia virusmuunnoksia on syntynyt Britanniassa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa ja mahdollisesti Yhdysvaltain Los Angelesissa.

– Näiden maiden epidemiat olivat valtavia ennen muunnosten leviämistä. Mitä tämä tarkoittaa pandemian lopettamisen kannalta? Meidän on saatava tauti hallintaan kaikkialla, Ashish Jha sanoo.

Hän pitää riskialttiina tilannetta, jossa vain osa maista ehtii rokottaa suuren osan väestöstään. Laajoista epidemioista kärsivissä valtioissa voi syntyä uusia, rokotteelle vastustuskykyisiä viruskantoja, jotka leviävät ajan myötä myös muualle maailmaan.

– Tämä vaatisi rokotteiden päivittämistä ja kaikkien rokottamista uudelleen. Se on painajaisskenaario pandemiasta, joka ei lopu koskaan, Jha jatkaa.

Hänen mukaansa ratkaisuna on rajoitustoimien ylläpito, korkealaatuisten kasvomaskien käyttö, virustestauksen lisääminen ja nopea rokotustahti koko maailmassa.

– Otetaan käyttöön koko maailman tuotantokapasiteetti rokotteiden tuottamiseksi, Ashish Jha sanoo.

Letting virus run wild, like US, Brazil did, endangers everyone

Imagine this

Some nations are largely vaccinated

But outbreaks are surging elsewhere

What might happen? We might see rise of variants that eventually escape the vaccines

And make everyone vulnerable again

5/7

— Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) January 29, 2021