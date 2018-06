”Olen kurkkua myöten täynnä” – Tätä osaa Vladimir Putinin kyselytunnista ei käsikirjoitettu

Vladimir Putin vastasi tänään torstaina venäläisten kysymyksiin suorassa televisiolähetyksessä. Perinteinen tilaisuus on näennäisestä rentoudestaan huolimatta tiukasti kontrolloitu ja kysymykset käydään läpi etukäteen.

Tällä kertaa tapahtumaa seuranneet ovat huomautelleet, että poliittisen teatterin käsikirjoitus ei selvästikään ole ulottunut lähetyksessä taustalla näkyvillä näytöillä vilahteleviin katsojien tekstiviesteihin. Näytöille tuskin sallitaan aivan mitä tahansa, mutta kaikesta päätellen kontrolli on ollut löysää. Moni sosiaalisen median käyttäjä on huomauttanut paikoin varsin piikikkäiden viestien olleen tämän lähetyksen parasta antia.

Verkkouutiset keräsi alle joitakin Vladimir Putinin esiintymisen taustalla näkyneitä viestejä Radio Free Europen live-seurannasta ja sosiaalisesta mediasta.

– Miksi kaikki nämä ”Suora linjat” ovat niin käsikirjoitettuja. Pelkääkö VVP (Vladimir Vladimirovits Putin) totuutta?

– Elämämme käy huonommaksi ja huonommaksi. Kremlissä kaikki on mahtavasti.

– Milloin oligarkkimme alkavat ostaa meidän (venäläisiä) jalkapallojoukkueitamme?

– Moskovan Metro on kokonainen maanalainen kaupunki – silti siellä ei ole yhtäkään julkista vessaa.

– Rakastan Venäjää, mutta vihaan neuvostotyylistä propagandaa. Olen kurkkua myöten täynnä sitä.

– Rahaa ei ole. Koitahan pärjätä. (Heitto on nettimeemiksi Venäjällä kohonnut pätkä Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin vastauksesta matalasta eläkkeestään kameroiden edessä tilittäneelle eläkeläiselle. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.)

– Miksi banaanit ovat täällä kaksi kertaa halvempia kuin omenat? Olemmeko me joku banaanivaltio?

– Miksi (oppositiovaikuttaja Aleksei) Navalnyitä tukevat toukokuun 5. päivän mielenosoitukset tukahdutettiin?

– Miksei Aleksei Navalnyin annettu rekisteröityä presidenttiehdokkaaksi?

– Miksi tällä maalla on rahaa tankkeihin, pommeihin, sotakoneisiin ja konekivääreihin, mutta ei kansalle?

It’s often stated that Vladimir Putin’s direct lines are well-rehearsed, theatrical affairs. Well, given the level of drama so far — we’ve had ten minutes on petrol policy — I’d like to speak to the scriptwriters … pic.twitter.com/oqonTbNqVe

— Oliver Carroll (@olliecarroll) June 7, 2018