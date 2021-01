”Olen hyvin vakavasti huolissani” –  mitä virukselle on tapahtunut?

Harvardin yliopiston kansanterveyden apulaisprofessori Bill Hanage on twiitannut pitkän ketjun Brasilian P.1-koronamuunnoksesesta.

– Olen ajatellut pitkään ja kovaa tätä asiaa. On kokoelma aihetodisteita äskettäisimmästä identifioidusta variaatiosta P.1, ja siitä mitä on tapahtunut Brasilian Manauksessa, joka saa minut olemaan hyvin vakavasti huolissani, Bill Hanage aloittaa.

Manaus kokee parhaillaan jälleen massiivista, painajaismaista koronaepidemiaa. Testien mukaan kuitenkin 76 prosentilla miljoonakaupungin väestöstä on jo ollut tartunta aiemman rajun epidemian vuoksi. Sen seurauksena siellä pitäisi olla varsin vahva laumasuoja.

Apulaisprofessori esittelee ketjussa laskelmiaan ja vertailujaan.

Hanagen huoli on, että nyt leviävä Brasilian virusversio on onnistunut välttämään edellisen viruskannan vasta-aineet.

– Kaiken sen immuniteetin jälkeen, mitä Manauksessa nyt tapahtuu? Siellä on tartuntojen ”purkaus”, happipulaa ja kasvava määrä kuolemaa. Samaan aikaan variaatio P.1, josta kirjoitin muutama päivä aiemmin, on identifioitu, hän kirjoittaau.

– Mikään tästä ei ole hyvää, mutta mitä tämä tarkoittaa. No, ensiksikin Manaus osoittaa, miltä rokotteiden puuttuessa ”laumasuojan” strategia näyttää: suuri määrä sairautta ja kuolemaa, merkittävä määrä niiden joukossa joilla ei voi tunteettomasti sanoa olleen samanaikaisia sairauksia.

Bill Hanage huomauttaa, että P.1:een liittyvät tekijät eivät ole selviä.

– Jos se on kuten vastaavat variaatiot, se voi hyvin olla tarttuvampi. Mutta onko se riittävä (selitys) paikassa jossa odotat olevan immuniteettia jarruna. Juuri nyt en tiedä.

– Meidän pitäisi katsoa P.1:tä erittäin tarkkaan… ja erilaisella vakavuuden asteikolla kuin mihin olemme tottuneet. Toivon todella, että tämä osoittautuu jonkinlaiseksi virheelliseksi dataksi, mutta olen huolissani että niin ei käy. Ja virus matkustaa hyvin.

I’ve thought long and hard about this. There is a constellation of circumstantial evidence around the most recently identified variant P.1, and what has been happening in Manaus, Brazil which makes me very seriously concerned. A thread 🧵

There is a new ‘variant’ clearly identified today, P.1. And it is worth saying a little about what we have learned about it, and from the variants we have identified so far https://t.co/VolZtrIjFr 1/quite_a_few

— Bill Hanage (@BillHanage) January 13, 2021