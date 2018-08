”Olemme sodassa turvaten maata, joka ei maksa laskujaan”

Presidentti Donald Trump vahvisti uhanneensa vetäytymisellä Natosta.

USA:n presidentti Donald Trump puhui West Virginiassa kannattajilleen. Hänen puheestaan osa käsitteli Natoa ja sen jäsenmaiden maksuvajeita.

Donald Trump sanoi Nato-maiden johtajien olevan delinquent (väärintekijä, huligaani, rikollinen). Hänen mukaansa Natossa ”kukaan ei maksanut laskujaan”. Trump vertasi tilannetta kiinteistöalaan.

– Kun joku ei maksa vuokraansa, sanotaan että he ovat delinquent. Vuokrat on maksettava, Donald Trump sanoi.

– Yhdysvallat maksaa lähes 90 prosenttia Euroopan puolustamisen kustannuksista. Minusta se on upeaa. Sanoin Euroopalle, että ”ihmiset, Nato on teille parempi kuin meille”. Uskokaa pois. Pienet maat, isot maat, kaikki nämä maat joita meidän pitäisi puolustaa. Sanoin, että ”kuulkaa, se on hyvin yksinkertaista. Teidän pitää maksaa. Teidän pitää maksaa laskunne”.

Trump totesi Nato-maiden johtajien kysyneen, jättäisikö USA Naton maksamattomien laskujen vuoksi.

– He vihasivat vastaustani. Sanoin, että ”kyllä, harkitsisin sitä”. …Mutta jos olisin sanonut ”ei, emme jätä teitä. Lupaan että aina suojelemme teitä”. Silloin he eivät ikinä maksaisi laskujaan. Joten sanoin ”kyllä, me lähdemme”. Saatoit nähdä miten miljardien dollarien shekkivihot tulivat esiin… He maksoivat laskunsa. Luulen että saamme lähiaikoina yli 100 miljardia dollaria.

Donald Trumpin mukaan maksamatta jättäminen on epäkunnioittavaa USA:ta kohtaan.

– Entä jos joudumme konfliktiin koska johonkin maahan hyökätään? Nyt olemme kolmannessa maailmansodassa ja suojelemme maata joka ei maksa laskujaan, Trump kuvaili.