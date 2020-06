Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen mielestä vasemmistolla ei ole huolta huomisesta, SDP:n mukaan kokoomus on esittänyt lisämenoja.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki moitti sitä, että oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset eivät esittäneet ainuttakaan poistoa hallituksen lisätalousarvioesitykseen, joka on suuruudeltaan 5,5 miljardia euroa.

– Kysymys on siitä, edustaja Arhinmäki, että merkittäviä työllisyystoimia joudutaan edelleen odottamaan. Tämä on kummallista tilanteessa, jossa tämän vuoden menoista kolmasosa on velkarahaa, kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo vastasi lisäbudjetin lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Kokoomusedustaja totesi, että hallituksen sisällä talouslinjoja on ainakin niin monta kuin on hallituspuolueita.

– Nyt on kirjaimellisesti Matti kukkaron päällä, mutta ahnaat vasemmistovoimat haluavat sysätä hänet kylmästi sivuun, Sankelo veisteli.

Sankelon mukaan valtavat lisäbudjetit eivät voi olla paikka, jossa hallituspuolueet lykkäävät omia toiveiden tynnyreitään koronan varjolla veronmaksajien maksettavaksi.

– Kokoomus on kiinnittänyt jo kauan huomiota riskiin, että olemme lähdössä matkalle, jolle hallitus ei ole tilannut paluulippua. Miksi hallitus on luopunut julkisen talouden kestävyyden tavoittelusta, Sankelo kysyi.

”Kyllä pandatkin vähän elvytystä tarvitsevat”

Kansanedustaja Ben Zyskowicz totesi Arhinmäen vaativan kokoomukselta leikkauksia.

– Meidän kritiikin ydin valtavaa 5 500 miljoonan euron lisäbudjettia kohtaan on se, että samalla hallitus ei tehnyt ensimmäistäkään – siis ei ensimmäistäkään – päätöstä, jolla tuettaisiin työllisyyden parantumista, työllisyysasteen nostamista tai kestävää kasvua pitkällä aikavälillä, Zyskowicz sanoi.

Zyskowiczin mukaan hallitukselle tuli joulu etukäteen.

– Saatiin jakaa rahaa hyviin tarkoituksiin sinne tänne miljardeja. Kyllä ne pandatkin varmasti vähän elvytystä tarvitsevat. Näyttivät aika väsyneiltä telkkarissa, varsinkin se urospuolinen, Zyskowicz laukoi muiden edustajien naurahdellessa.

Zyskowicz arveli, että uuden valtiovarainministerin Matti Vanhasen (kesk.) politiikka ei ole ”vasemmiston ei huolta huomisesta -politiikkaa”.

Zyskowiczin mukaan kokoomus on valmis tukemaan valtiovarainministeri Vanhasta hallitusta itseäänkin vastaan, jotta Vanhanen pääsisi käytännössä tekemään niitä uudistuksia, joista hän on kaksi päivää julkisuudessa puhunut.

– Nyt odotamme syksyä: vieläkö vasemmistohallitus jatkaa tätä politiikkaa ja keskusta tyytyy olemaan tuki- eli pönkäpuolue vai nähdäänkö sellaisia järkeviä ratkaisuja taloudessa, joita Suomi nyt tarvitsee, Zyskowicz sanoi.

Vanhanen halusi korjata yhden väärinkäsityksen, joka liittyy pandoihin.

– Tässä lisätalousarviossa on myös normaali kevään lisäbudjetti mukana. Valtiolla on velvollisuuksia ja tehtäviä, joita pitää hoitaa koronasta riippumatta, Vanhanen sanoi.

Vanhanen totesi, että hallituksella ei ole vielä esittää työllisyysuudistuksia eduskunnalle, mutta niihin palataan aikanaan.

”Ette usko, mutta he ovat esittäneet satoja miljoonia lisämenoja”

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen siteerasi Twitteristä kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa. Viitasen mukaan Orpo sanoi, että kokoomus ei hyväksy vastuutonta rahalinkoa, vaan suuntaa on muutettava.

– Ette te varmasti tuore valtiovarainministeri (Vanhanen) ehkä usko tätä, mutta he ovat esittäneet satoja miljoonia, satoja miljoonia ja vielä kerran satoja miljoonia lisämenoja. Mutta silti teidän mielestänne hallituksen esittämät menot ihmisten hyvinvointiin ovat vastuuton rahalinko. Tässä on valtava ristiriita, Viitanen sanoi.

Vanhanen näytteli ministeriaitiossa äimistynyttä suu auki. Petteri Orpo vahvisti, että Viitanen oli lainannut häntä oikein Twitteristä.

– Olisi ehkä pitänyt käyttää sanaa katapultti. Sen logiikka perustuu siihen, että jos ei ole vastapanoa, se linkoaa jonkin taivaan tuuliin. Ja tässä ei ole vastapainoa. Tästä puuttuu kaikki tulot – käsitys siitä, millä tämä velka maksetaan. Tästä on kyse. Me haluamme vastuullisen talousarvion, Orpo selitti.

Orpo huomautti, että työelämäprofessori Vesa Vihriälä on todennut raportissaan hallitukselle, että samalla kun päätetään merkittävistä talouden elvytystoimista, määritetään myös sopeutuksen ja työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan politiikan tavoitteet.

– Teillä ei ole näistä ainuttakaan, Orpo huudahti ja jatkoi, että sen vuoksi kokoomuksella on oikeus sanoa, että lisäbudjetti on vastuuton.

Orpo kysyi, missä ovat hallituksen työllisyystoimet. Kokoomus esitteli omansa jo viime syksynä.

– Älkää enää potkiko niitä eteenpäin ensi syksyn budjettiriihessä, Orpo pyysi.

Työllisyystoimia etsitään ja työryhmät työskentelevät

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan Vihriälän selvitysryhmän raportin vaiheet ovat seuraavat: ensin hoidetaan kriisi eli pelastetaan potilaan henki, elvytetään, jotta sydän käynnistyy ja sen jälkeen vakautetaan tila. Näin hallitus on Haataisen mukaan edennyt.

– Työllisyyspolitiikkaa ei ole unohdettu minnekään, se on myös hallituksen linjauksessa todettu. Työllisyystoimia etsitään, meidän työryhmät työskentelevät ja me tulemme tekemään esityksiä budjettiriiheen, Haatainen lupasi.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan jos sanotaan, että hallitukselle tuli joulu etukäteen, niin tämä ei vastaa ilmapiiriä ja tunnelmaa hallituksen sisällä, jossa on aito huoli suomalaisten pärjäämisestä.

– Eihän työllisyystoimilla ja rakenteellisilla uudistuksilla voida tarkoittaa vain työttömyysturvaleikkauksia Suomen kaltaisessa maassa, joka on aina pärjännyt korkealla osaamisella, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan oppivelvollisuuden laajentaminen on tärkeä rakenteellinen uudistus myös työllisyyden parantamisen näkökulmasta.

