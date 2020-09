Väärennetyistä maskeista varoitetaan

EU:n petoksentorjuntavirasto OLAF paiskii ylitöitä koronan takia.

EU:n petostentorjuntavirasto OLAF kamppailee uusien haasteiden kanssa, kun väärentäjät pyrkivät syöttämään EU-alueelle muun muassa väärennettyjä maskeja. Samalla rikollisilla on katse EU:n yhteensä 1,82 biljoonan euron elvytyspaketissa ja seitsemänvuotisessa rahoituskehyksessä.

– EU:n menoihin ja tulleihin liittyvien petosten ja korruption tutkinnasta vastaava virasto OLAF on jo aloittanut tänä vuonna toistaiseksi enemmän petostutkimuksia kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, kertoo OLAFin pääjohtaja Ville Itälä Politicolle.

– Euroopan koronavirusrajoitusten alussa väärennettyjä maskeja oli valtava määrä, ja niiden kanssa teemme nyt työtä. Väärennetyt maskit salakuljetetaan EU:n ulkopuolelta, ja ongelma on vaikuttanut moniin, moniin jäsenvaltioihin, Itälä sanoo.

– Nämä väärät maskit ovat myös kalliita – tietysti halvempia kuin todelliset, siksi ihmiset ostavat niitä – mutta ne ovat kalliita terveydellesi, siinä voi olla kysymys elämästä ja kuolemasta, joten se on todella vakavaa, Itälä toteaa.

Myös muut väärennetyt lääkintälaitteet ovat asettaneet OLAFille haasteita.

OLAF on ollut yhteistyössä muiden järjestöjen, kuten Eurojustin ja Europolin, sekä EU: n jäsenvaltioiden kanssa yrittäessään torjua petoksia.

– Niitä on niin vaikea jäljittää, koska he (väärentäjät) käyttävät kuoriyrityksiä, ja ketju on niin pitkä. Se on valtava työ ja erittäin vaikeaa, Itälä sanoo. Hänen mukaansa yksi punainen lippu on, kun yritykset, jotka eivät ole koskaan olleet tällä alalla, alkavat osallistua lääketieteellisten tarvikkeiden kauppaan.

Itälä varoittaa koronakriisin tarjoavan uusia mahdollisuuksia väärentäjille.

– Katsotaan tulevaisuudessa, kun rokotteet tulevat, meidän on oltava varovaisia, hän sanoo.