”Ökyeliitti porskuttaa suojatuloilla” – eduskunta ratkaisee sopeutumiseläkkeiden kohtalon

Eduskunnan puhemies on käynnistänyt sopeutumiseläkkeistä selvitystyön.

Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto kysyi eduskunnan kyselytunnilla, miten hallitus suhtautuu kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistamiseen.

– Samaan aikaan, kun oikeaa työtä tehneiden eläkeläisten ostovoima heikkenee ja meillä on puoli miljoonaa eläkeläistä köyhyysrajan alapuolella, meillä on sopeutumiseläkkeellä elosteleva eliitti, joka saa jopa kuuden tuhannen euron eläkettä iästä ja varallisuudesta riippumatta, Lehto päivitteli.

Eläkejärjestelmästä vastaava sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) ei ollut läsnä kyselytunnilla.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vastasi, että kansanedustajien eläkeasiat on perinteisesti ratkottu eduskunnassa, ja ja näin on tarkoitus toimia tälläkin kertaa. Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on käynnistänyt sopeutumiseläkkeistä selvitystyön.

– Sen selvitystyö perusteella eduskunta tekee ratkaisuja. Nämä eivät ole hallituksen esityksen takana olevia asioita, vaan eduskunta ratkoo tämän asian itse, Sipilä sanoi.

”Moraalittomuudet on estettävä”

Rami Lehto ilmoitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän olevan valmis poistamaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeen.

– Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sopeutumiseläkkeiden käytössä on havaittu härskiä toimintaa. Kun esimerkiksi oman yrityksen kautta on nostettu pääomatuloja, jotka eivät vaikuta sopeutumiseläkkeen suuruuteen. Tällaiset moraalittomuudet on estettävä ja tällaisen suojaraha pitää poistaa. Tämä on veronmaksajien rahaa. Samaan aikaan, kun Suomen talous nousee, hallitus ei anna oikeille eläkeläisille kuin roposia. Ökyeliitti porskuttaa sen sijaan suojatuloilla, joita eivät ole edes ansainneet, Lehto moitti.

Puhemies Paula Risikko totesi, että asia ei ole hallituksen käsissä, vaan kaikkien kansanedustajien.

Pääministeri toivoi, että perussuomalaiset tuovat oman panoksensa asiaan, kun sitä eduskunnassa käsitellään.

– Järjestelmässä on varmasti puutteita. Tämä asia on eduskunnan käsissä, Sipilä toisti.

Risikko lupasi, että asia ratkaistaan tämän kevään aikana.

Eduskunta keskustelee tänään sopeutumiseläkkeiden poistamista koskevasta kansalaisaloitteesta.