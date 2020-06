Oireettomien koronapotilaiden keuhkoissa vaurioita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaurioiden uskotaan jäävän väliaikaisiksi.

Tutkimuksen mukaan oireetonkin koronavirus voi vahingoittaa sairastuneen keuhkoja. Asia ilmenee Nature Medicinessä julkaistusta kiinalaisesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa seuratuista 37 oireettomasta yli puolen keuhkoista löytyi CT-kuvauksessa selviä merkkejä keuhkotulehduksesta.

– On melkoisen yllättävää, että löytyy näin paljon oireettomia potilaita, joiden CT-kuvissa on näin merkittäviä muutoksia, Australian Macquarien yliopiston kliinisen lääketieteen professori Alvin Ing toteaa tutkimuseksta uutisoivalle NPR:lle.

Tutkimuksen todetaan osoittavan, että uusi koronavirus voi aiheuttaa jonkinasteisia väliaikaisia vaurioita myös heille, joilla ei ole minkäänlaisia ulkoisia tartunnan merkkejä.

Professori Alvin Ingin mukaan tämä sopii hänen koronapotilaiden kohdalla havaitsemaansa kaavaan.

– Oireet vähättelevät taudin vakavuutta. Koronavirus toisin sanoen verottaa sairastuneen kehoa enemmän kuin oireet, tai niiden puute, antavat ymmärtää.

NPR:n mukaan tutkimuksen löydökset ovat linjassa useiden muiden oireettomia koronatartunnan saaneita seuranneiden kiinalaistutkimusten kanssa. Niissä monien sairastuneiden on havaittu kehittäneen keuhkovaurioita ilman mitään ulkoisia merkkejä infektiosta.

Asiantuntijat toppuuttelevat kuitenkin huolia.

CT-kuvissa näkyvät keuhkovauriot voivat johtua monista eri syistä.

– Kyse voi olla pienestä määrästä nestettä, yleensä keuhkoissa on vähän verta. Tai joskus kyse on pienestä tulehtuneesta alueesta keuhkoissa, New Yorkin Columbian yliopistollisen sairaalan keuhkotautien, allergologian ja tehohoidon ylilääkäri Neil Schluger sanoo.

Hänen mukaansa kiinalaistutkimuksessa julkaistujen kaltaisia keuhkojen CT-kuvia nähdään monien keuhkotautien kohdalla.

Asiantuntijat uskovat tällaisten tapausten keuhkojen palautuvan lopulta normaaleiksi. Kesken infektion on kuitenkin Schlugerin mukaan mahdotonta sanoa, miten kenenkin tilanne kehittyy.