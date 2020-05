Harri Airaksinen: Oireet tukahdutettu, potilas ei saa kuolla

Kirjoittajan mielestä yhteiskunta on avattava pikimmiten.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä kehuu itseään mielellään maailman parhaaksi. Saatiinko tästä kyseenalainen näyttö nyt, kun oireet on saatu taltutettua kustannuksista välittämättä, mutta potilas uhkaa kuitenkin menehtyä. Oireet kuvaavat jo lähes marginaaliseksi kuihdutettua koronaepidemiaa ja potilas maamme kansantaloutta ja hyvinvointiyhteiskuntaa.

Vihreä kansanrintamahallitus on viikonloppuna perimmäisten kysymysten äärellä. Moni meistä haluaa uskoa, että maanantaina järjen ääni puhuu. Yhteiskunta on avattava pikimmiten, jotta voimme millään pelastaa sen, mitä pelastettavissa on. Alkaa nimittäin olla jo selviö, että suurin osa palvelualan yrityksistä kaatuu tämän vuoden aikana ja vientiteollisuus supistuu dramaattisesti. Tämän jälkeen ei tarvitse murehtia hengityssuojainten sertifiointikysymyksiä. Niitä kun ei ole varaa hankkia.

Rajoitusten poistaminen ravintoloilta siten, että ensi vaiheessa sallitaan ruokatarjoilu ja sen jälkeen koko toiminta, sekä tapahtumien järjestäminen ensin pienimuotoisesti ja lopulta täysimääräisesti vielä tulevan kesäsesongin lopulla, on ensiarvoisen tärkeää. Vaikutukset työllisyyteen ovat mittavat. Myös vaaditun suoran tuen tarve vähenee näin tehokkaasti. Totuus kun on, ettei siihen ole valtiolla edes varaa.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. On aivan sama, ovatko baarit auki, jos ei ole asiakkaita. Ensi vaiheessa on palautettava asiakkaiden luottamus siihen, että voi liikkua ja kuluttaa. Sitä ei palauteta sekavilla ja ristiriitaisilla ohjeilla, joiden antajiakin on runsaasti. On sanottava selvästi, että virus leviää, se kohtaa useimmat ja sitä ei voida normaalissa yhteiskunnassa tukahduttaa. Sen kanssa opitaan ja voidaan elää vastuullisesti.

Toisessa vaiheessa on oltava ymmärrys siitä, että jo tähän asti tapahtunut on koetellut suomalaisten ostovoimaa ennen näkemättömällä tavalla. Jo nyt tapissaan olevat verotus ja progressio eivät voi kiristyä siksi, että valtion budjettiin tarvitaan rahaa. Sitä kun ei sillä keinolla tule kulutuksen sakatessa sen myötä entistä pahemmin. Tukirahoista kiistelyn sijaan talous on avattava ja saatava pyörät pyörimään. Ostovoimaa on parannettava kuluttajien käteen jääviä tuloja nostamalla. Valtion tuet eivät kauaa lämmitä.

Katse on suunnattava nyt täysillä eteenpäin. Meillä on mahdollisuutemme. Euroopan unioni tulee julkistamaan massiivisen elvytyspaketin, jota on kyettävä hyödyntämään infrastruktuurihankkeisiin sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Moni orastava megatrendi vahvistuu. Tuotantoa voi palata Eurooppaan merkittävästi teollisuuden arvoketjujen mullistuessa. Kokonaan uutta liiketoimintaa syntyy vahvistuville aloille. Sellaisia voivat olla esimerkiksi turvallisuus ja terveys. Myös matkailu ja elämystalous menevät uusiksi. Suomi rauhallisena ja turvallisena ympäristönä voi olla arvaamattoman mielenkiintoinen kohde.

On kansallinen missio ja velvollisuus nostaa Suomi jaloilleen. Kengänkärkiperspektiivin käytön päätöksenteossa ja oman ammattiryhmän etujen ajamisen seurauksista välittämättä on siis loputtava maanantaina.

Harri Airaksinen Harri Airaksinen on Business Tampereen ja Visit Tampere Oy:n toimitusjohtaja.