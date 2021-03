Oikeusoppinut rokotusjärjestyksen muuttamisesta: Kaikkien kannalta fiksua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokoteryhmän puheenjohtajan mukaan järjestystä voidaan täsmentää.

Rokotejärjestyksen muuttaminen ”olisi fiksua meidän kaikkien kannalta”, arvioi Itä-Suomen yliopiston hallinto-oikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen Twitterissä.

Muukkonen kommentoi kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtajan, professori Ville Peltolan mietteitä rokotusjärjestyksen muuttamisesta. Ylen lauantaina haastattelema Peltola totesi, että järjestystä voidaan Suomessa vielä täsmentää. Rokotteita saatetaan Peltolan mukaan suunnata esimerkiksi maahanmuuttajille sekä alueille, joissa tartuntariski on suuri.

– Epidemian ilmaantuvuus on erilainen eri alueilla ja myöskin eri väestöryhmissä. Ulkomaalaistaustaisilla on ollut paljon tartuntoja, joten tämä on ihan huomioon otettava näkökohta, Peltola sanoi.