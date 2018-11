Oikeusministerin mukaan spontaanit mielenilmaukset sallitaan jatkossakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Velvollisuus ilmoittaa mielenosoituksista kolme päivää etukäteen on käytössä myös muissa länsimaissa.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan kokoontumislakiin esitetty muutos on nyt lausuntokierroksella ja päätöksiä tehdään vasta myöhemmin. Kokoontumislakiin on ehdotettu lokakuun lopussa muutosta, jonka mukaan ilmoitus mielenosoituksesta olisi tehtävä vähintään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Nykyisen lain mukaan ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.

Lakiesityksen on syytetty rajoittavan perusoikeuksia. Häkkäsen mukaan kyse on pienestä muutoksesta,

– Jatkossakin mm. spontaanit mielenilmaukset sallittuja. Tämä käy ilmi lakiesityksen lukemalla. Muutenkin kyse pienestä muutoksesta, muilla mailla käytössä jo vastaavan pituinen ilmoitusaika, Häkkänen twiittaa.

Lakiesitys on lausunnoilla,linjaukset myöhemmin.Jatkossakin mm spontaanit mielenilmaukset sallittuja.Tämä käy ilmi lakiesityksen lukemalla.Muutenkin kyse pienestä muutoksesta,muilla mailla käytössä jo vastaavan pituinen ilmoitusaika. #perusoikeudet https://t.co/ETrVIScmAU — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) November 10, 2018