Oikeusministeri Ylellä: Vihapuheesta pitää irtisanoutua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anna-Maja Henriksson tyrmää puheet siitä, että kansainväliset sopimukset rajoittavat sananvapautta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo olevansa huolissaan sananvapauden ympärillä käytävästä keskustelusta ja toivoo puoluejohtajilta irtisanoutumista vihapuheesta.

Henriksson puhui asiasta Ylen Ykkösaamussa.

– Kaikkien puolueiden ja varsinkin puolueiden puheenjohtajien olisi syytä näyttää esimerkkiä ja sanoa ei vihapuheelle, Henriksson sanoi.

– Meidän on nyt sanottava ääneen se, että tässä maassa saa ja pitää kritisoida, mutta vihapuhetta me ei tarvita.

Syksyn aikana peräti neljää kansanedustajaa vastaan on ollut käynnissä rikostutkinta kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Kyseessä ovat Päivi Räsänen (kd.), Hussein al-Taee (sd.), Juha Mäenpää (ps.) ja Sebastian Tynkkynen (ps.).

Henrikssonin mukaan syytteet kertovat ilmapiirin koventumisesta. Henriksonin mukaan sananvapauden nimissä ei voi loukata toisten ihmisten perusoikeuksia.

– Jokaisen vastuullisen kansanedustajan tulisi miettiä, missä se raja menee. Onko sanottava niin pahasti kuin suinkin pystyy? Pitäisi ajatella niin, että keskustellaan siitä asiasta, joka hiertää. Kyllä maahanmuutosta saa ja pitää keskustella. Tulevaisuudessakin saa olla eri mieltä asioista, Henriksson sanoi.

Oikeusministeri tyrmää puheet siitä, että kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö rajoittavat Suomessa liikaa sananvapautta.

– Euroopan ihmisoikeussopimus on hyvin keskeinen sopimus, joka on tällä hetkellä voimassa jokaisessa eurooppalaisessa maassa paitsi Valko-Venäjällä, Anna-Maja Henriksson sanoi.

– On aivan poissuljettua, että Suomi olisi samassa ryhmässä kuin Valko-Venäjä näissä asioissa. Meidän pitää olla osallisena sekä Euroopan neuvoston työssä että EU:ssa. Edellytys sille, että maa saa olla Euroopan neuvoston ja EU:n jäsen, on se, että maa on hyväksynyt nämä sopimukset, Henriksson jatkoi.